Día de San Valentín: frases cortas y originales para dedicar este 14 de febrero
Desde mensajes románticos hasta palabras para celebrar la amistad: las mejores frases para compartir este 14 de febrero.
El 14 de febrero, Día de San Valentín o también conocido como Día de los Enamorados, es la fecha ideal para recordarles a los seres queridos cuánto importan. Ya sea para una pareja, un amigo cercano o un familiar, una selección de frases originales y sentidas para compartir en este Día de San Valentín.
Frases románticas para una pareja
- "En vos encontré todo lo que no sabía que estaba buscando. Feliz día, amor"
- "Cualquier lugar es mi favorito si es a tu lado. Gracias por caminar conmigo"
- "Lo mejor de mi vida no es lo que tengo, sino a quién tengo. Feliz 14 de febrero"
- "Sos mi persona favorita en el mundo entero y mi lugar seguro"
- "Por mil años más compartiendo mates, charlas y la vida misma. Te amo"
Mensajes cortos para WhatsApp
- "Hoy y siempre, feliz de tenerte cerca"
- "Un pequeño mensaje para recordarte lo mucho que te quiero"
- "¡Feliz San Valentín! Que hoy te sobre el amor y la alegría."
- "Gracias por estar en mi vida. ¡Feliz día!"
- "Sos el mejor regalo que me dio el destino"
Frases para celebrar la amistad
- "La amistad es el amor en su forma más pura. ¡Feliz día, amigo!"
- "Agradezco cada risa y cada momento compartido. Feliz San Valentín"
- "Porque los amigos también son el amor de nuestra vida. Gracias por estar siempre"
- "No hay nada como una charla con vos para alegrar el día. ¡Feliz 14 de febrero!"
Frases originales e inspiradoras
- "Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección"
- "Que el amor sea siempre tu motor y tu destino"
- "El amor se construye todos los días con pequeños detalles"
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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