Día de San Valentín: frases cortas y originales para dedicar este 14 de febrero

El 14 de febrero, Día de San Valentín o también conocido como Día de los Enamorados, es la fecha ideal para recordarles a los seres queridos cuánto importan. Ya sea para una pareja, un amigo cercano o un familiar, una selección de frases originales y sentidas para compartir en este Día de San Valentín.

Frases románticas para una pareja

Pareja se divierte en la playa. Foto: Freepik.

"En vos encontré todo lo que no sabía que estaba buscando. Feliz día, amor"

"Cualquier lugar es mi favorito si es a tu lado. Gracias por caminar conmigo"

"Lo mejor de mi vida no es lo que tengo, sino a quién tengo. Feliz 14 de febrero"

"Sos mi persona favorita en el mundo entero y mi lugar seguro"

"Por mil años más compartiendo mates, charlas y la vida misma. Te amo"

Mensajes cortos para WhatsApp

"Hoy y siempre, feliz de tenerte cerca"

"Un pequeño mensaje para recordarte lo mucho que te quiero"

"¡Feliz San Valentín! Que hoy te sobre el amor y la alegría."

"Gracias por estar en mi vida. ¡Feliz día!"

"Sos el mejor regalo que me dio el destino"

Frases para celebrar la amistad

Amigos toman copas de vino. Foto: Freepik.

"La amistad es el amor en su forma más pura. ¡Feliz día, amigo!"

"Agradezco cada risa y cada momento compartido. Feliz San Valentín"

"Porque los amigos también son el amor de nuestra vida. Gracias por estar siempre"

"No hay nada como una charla con vos para alegrar el día. ¡Feliz 14 de febrero!"

Frases originales e inspiradoras

"Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección"

"Que el amor sea siempre tu motor y tu destino"

"El amor se construye todos los días con pequeños detalles"

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.