Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Vida Actual Virales

Día de San Valentín: frases cortas y originales para dedicar este 14 de febrero

Desde mensajes románticos hasta palabras para celebrar la amistad: las mejores frases para compartir este 14 de febrero.

El País
El País
14/02/2026, 10:43
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Globos rojos y rosas
Globos rojos y rosas
Foto: Archivo El País

El 14 de febrero, Día de San Valentín o también conocido como Día de los Enamorados, es la fecha ideal para recordarles a los seres queridos cuánto importan. Ya sea para una pareja, un amigo cercano o un familiar, una selección de frases originales y sentidas para compartir en este Día de San Valentín.

Día de San Valentín: los famosos cuentan cuál es el mejor plan para celebrar con su pareja

Frases románticas para una pareja

Pareja playa
Pareja se divierte en la playa.
Foto: Freepik.

  • "En vos encontré todo lo que no sabía que estaba buscando. Feliz día, amor"
  • "Cualquier lugar es mi favorito si es a tu lado. Gracias por caminar conmigo"
  • "Lo mejor de mi vida no es lo que tengo, sino a quién tengo. Feliz 14 de febrero"
  • "Sos mi persona favorita en el mundo entero y mi lugar seguro"
  • "Por mil años más compartiendo mates, charlas y la vida misma. Te amo"

Día de San Valentín: así es el nuevo doodle con el que Google celebró el Día de los Enamorados

Mensajes cortos para WhatsApp

  • "Hoy y siempre, feliz de tenerte cerca"
  • "Un pequeño mensaje para recordarte lo mucho que te quiero"
  • "¡Feliz San Valentín! Que hoy te sobre el amor y la alegría."
  • "Gracias por estar en mi vida. ¡Feliz día!"
  • "Sos el mejor regalo que me dio el destino"

Frases para celebrar la amistad

Copas de vino
Amigos toman copas de vino.
Foto: Freepik.

  • "La amistad es el amor en su forma más pura. ¡Feliz día, amigo!"
  • "Agradezco cada risa y cada momento compartido. Feliz San Valentín"
  • "Porque los amigos también son el amor de nuestra vida. Gracias por estar siempre"
  • "No hay nada como una charla con vos para alegrar el día. ¡Feliz 14 de febrero!"

Frases originales e inspiradoras

  • "Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección"
  • "Que el amor sea siempre tu motor y tu destino"
  • "El amor se construye todos los días con pequeños detalles"

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

Qué hacer en San Valentín: cenas especiales, cerámica, escritura y hasta una falsa boda para celebrar el amor

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar