Día de San Valentín: así es el nuevo doodle con el que Google celebró el Día de los Enamorados

Cada 14 de febrero, el Día de San Valentín se vive y se celebra en distintos rincones del mundo y Google vuelve a sumarse a esta fecha especial con una propuesta creativa. En esta ocasión, la compañía renovó su clásico logo y lo reemplazó por un doodle, pensado especialmente para conmemorar el Día de los Enamorados y acompañar el espíritu romántico de la jornada.

En esta oportunidad, quienes ingresan al buscador se encuentran con un logo intervenido: las letras aparecen en tonos rosa y rojo y están construidas a partir de pulseras de la amistad, dulces, cartas de amor y otros elementos característicos de esta fecha.

Además, el diseño está acompañado por un texto que dice: “El Doodle de hoy celebra el Día de San Valentín y pone en valor el gesto atento de los regalos hechos a mano. Ya sea que estés escribiendo una nota llena de cariño, horneando algo rico o preparando una comida especial, es una oportunidad ideal para celebrar a las personas que queremos. ¡Feliz Día de San Valentín!”.

Asimismo, incluye un mapa interactivo en los mismos tonos rosa, en el que se puede ver en qué países del mundo se lanzó el doodle por el Día de San Valentín.

Países en los que aparece el doodle de Google por San Valentín Foto: Google

Por qué se celebra San Valentín

No existe una única versión sobre su origen, pero la más aceptada se remonta al reinado de Claudio III como emperador romano. Según relatos históricos el emperador decidió que los hombres jóvenes debían ser soldados y como consideraba que eran más efectivos si eran solteros prohibió su casamiento.

Valentín, un sacerdote de los templos del emperador, consideró que esto era una injusticia y siguió casando en secreto a los jóvenes enamorados, lo que lo llevó a la prisión. Mientras estaba preso se enamoró de la hija del carcelero y antes de ser ejecutado, el 14 de febrero del 269 d.C., le dejó una carta a su amada en la que firmaba como “Tu Valentín”, de allí surgiría la expresión “sé mi Valentín”.

Con el paso del tiempo, la muerte de San Valentín lo convertiría en el patrón de los enamorados y las cartas de amor y amistad se entregarían en el aniversario de su muerte.

Con información de La Nación/GDA