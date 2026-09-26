Accidente aéreo del cantante Rick en Brasil: un periodista fue hasta el lugar y mostró los destrozos

Las imágenes de los restos del helicóptero, tomadas tras el análisis forense del lugar donde se estrelló el lunes pasado el cantante brasileño Rick, integrante del dúo con Renner, revelan el impacto de la colisión, que causó la muerte del artista y otras cuatro personas.

La aeronave se estrelló en una zona boscosa del Parque Nacional de São Joaquim, en el estado Santa Catarina del sur de Brasil, y fue encontrada el martes.

El miércoles, la Policía Científica del estado y el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), organismo de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), concluyeron la investigación en el lugar del accidente. Poco después, el periodista Lucas Martins se encontraba en la zona, donde grabó imágenes del suceso.

Las imágenes muestran partes del helicóptero esparcidas por el lugar, de difícil acceso debido a la densa vegetación. También se puede apreciar la cola rota y otros restos dispersos en una amplia zona del bosque, incluyendo uno de los asientos arrancado de la estructura y el rotor, donde se ubican las palas giratorias, completamente destruido, evidencia de la fuerza del impacto.

Martins también grabó imágenes de los paneles de control de la aeronave. Algunos sistemas que podrían haberse activado para alertar sobre una situación de emergencia no lo hicieron, lo que significa que el helicóptero probablemente se estrelló a ciegas.

Sin embargo, Eduardo Pellizzaro, piloto comercial, especialista en Seguridad Operacional del Instituto Tecnológico Aeronáutico (ITA) e investigador aeronáutico, afirma que no es posible sacar conclusiones sobre el accidente basándose en esta información y en la escena del lugar tras el siniestro.

"Es muy difícil especular sobre la dinámica de los hechos basándonos en las imágenes; es extremadamente complejo. Creo que el único dato concluyente es la colosal energía que se disipó al impactar. La aeronave chocó de frente contra el suelo, y el cono de cola quedó relativamente intacto", dijo.

¿Por qué se estrelló el helicóptero?

La región donde se estrelló el helicóptero estaba bajo alerta roja de "alto peligro" emitida por el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) debido a tormentas, con riesgo de precipitaciones superiores a 60 milímetros por hora o más de 100 milímetros en un día, vientos superiores a 100 km/h y granizo. Según el experto, las condiciones meteorológicas probablemente contribuyeron al accidente en cierta medida.

Evaluó: "Un frente frío muy intenso se desplazaba por esa región, entre la sierra de Santa Catarina y la costa. Observamos que muchas aeronaves realizaron largos desvíos para evitar esta formación, pero todo indica que el helicóptero colisionó de frente con el frente frío. Ahora le corresponde a la investigación de Cenipa determinar cuánto influyó esto en el accidente. Sin embargo, siempre existen varios factores en una cadena de eventos que pueden desencadenar un accidente".

El miércoles por la noche, Cenipa informó haber localizado la caja negra del helicóptero y haber concluido la fase inicial de la investigación. Esta fase consiste en recopilar datos, evaluar los daños y obtener información relevante para determinar los factores que provocaron el accidente. La siguiente fase será el análisis de datos.

Una de las hipótesis analizadas por los expertos es que el piloto intentó un aterrizaje de emergencia antes de estrellarse contra los árboles. No se detectaron indicios de explosión en el lugar del accidente.

Otra posibilidad es un evento denominado CFIT (Vuelo Controlado contra Interferencia), que ocurre cuando una aeronave, incluso con su equipo y sistemas funcionando correctamente, colisiona inesperadamente con el suelo, el agua o un obstáculo.

Esto puede ocurrir por razones como la desorientación espacial del piloto debido a la niebla o las nubes, el desconocimiento del terreno u otros factores que afectan la percepción de la situación de la tripulación durante el vuelo. En estos casos, la aeronave está técnicamente bajo control, pero el piloto no es consciente de que se dirige hacia una colisión.

O Globo/GDA