Proyecto de una segunda terminal de contenedores ingresó a la ANP

El consorcio Neltume Ports, propietaria de la empresa Montecon que mueve contenedores y otros tipos de cargas en los muelles públicos del puerto de Montevideo, presentó el jueves 1 en el Directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP) una iniciativa privada para construir una segunda terminal de contenedores, dijeron a El País fuentes portuarias.

De esta forma, Neltume Ports inició el proceso administrativo dentro del organismo estatal con el propósito de obtener el aval para construir una terminal, cuya inversión rondará los US$ 900 millones según informó el grupo.

Neltume Ports se constituye por la empresa chilena Ultramar, una de las más grandes de Sudamérica en logística portuaria y remolcadores, y por la compañía ATCO, un conglomerado mundial de empresas con sede en Canadá especializado en servicios esenciales, infraestructura, energía y soluciones espaciales.

El proyecto de iniciativa privada del consorcio Neltume Ports, denominado Montevideo Container Terminal (MCT), contempla la construcción de una terminal especializada de contenedores de estándar internacional. Se trata de unos 940 metros de línea de atraque para dos buques pos panamá de última generación e incluye un muelle especializado para cargas de transbordo en barcazas, 38 hectáreas de superficie operativa, accesos independientes, tecnología y sistemas avanzados de seguridad, con capacidad para movilizar hasta 1.150.000 TEUs al año.

El 4 de septiembre pasado, el gobierno firmó un acuerdo con Neltume Ports, por el cual la compañía desistió del arbitraje que llevaba adelante contra el Estado uruguayo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIAD) por US$ 600 millones.

El ingreso del pedido formal de Neltume Ports ante la ANP para la construcción de una segunda terminal de contenedores se hizo al día siguiente de que se alcanzara un acuerdo entre la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato portuario que le puso fin a un conflicto que duró cinco meses.

Tras una intervención de Presidencia de la República, el preacuerdo entre TCP y el sindicato se firmó ese mismo día en el Ministerio de Trabajo y el acuerdo final se rubricó el miércoles 1. Como se dijo, Neltume Ports presentó a la ANP el jueves 1 su proyecto de una segunda terminal de contenedores para competir con la Terminal Cuenca del Plata.

Pérdidas millonarias

El largo conflicto generó pérdidas millonarias para la Terminal Cuenca del Plata y para el comercio exterior uruguayo. Unos 8.000 contenedores no se movilizaron por los paros en dicha terminal y exportadores e importadores no pudieron cumplir con contratos por los paros decretados por el Sindicato Portuario.

Las paralizaciones provocaron que doce buques decidieran no operar en la Terminal Cuenca del Plata y erosionaron la imagen del puerto de Montevideo ante las navieras, según señalaron operadores portuarios a El País.

El gobierno se vio obligado a crear la figura de servicios mínimos y la aplicó en la única terminal especializada del país, lo cual generó disconformidad y medidas de fuerza por parte del Sindicato Portuario.

El docente e investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo (IEEM), Leonardo Veiga, señaló en su cuenta de X que cuando una sola terminal concentra alrededor del 70% de los movimientos de contenedores, una paralización laboral, una falla técnica o un accidente pueden tener efectos sobre el comercio exterior. “Por eso la discusión (en el puerto) ya no es solo sobre competencia y tarifas. También es sobre resiliencia: cuánto depende una infraestructura estratégica de un único nodo operativo”, señaló Veiga.

Enseguida aclaró que esto no demuestra por sí solo que Uruguay necesite dos terminales de contenedores. “Hay que analizar demanda, escala, costos, tarifas, inversiones existentes, capacidad ociosa y competencia regional”, advirtió.

El docente de la Universidad de Montevideo dijo que después del fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), Uruguay volvió a tener margen para decidir si quiere o no una segunda terminal de contenedores.

Amarre de proa Fray Bentos. Cargan 16.000 toneladas de pino en rolo con destino a India El 30 de setiembre pasado, en el puerto de Fray Bentos fueron embarcadas 16.000 toneladas de rolos de pino a granel con destino a India, informó la Administración Nacional de Puertos. El traslado de carga se hizo en el buque “Uni Blossom”. En dicha operativa participó la agencia marítima Repremar, mientras que el operador portuario fue la empresa Río Estiba. Desde 2019 Uruguay exporta, a través del puerto de Fray Bentos, cargas de rolos de pino hacia el mercado hindú. Dicha terminal mantiene un promedio cercano a un embarque mensual de ese producto. Debido a las restricciones de calado, los navíos luego completan su bodega en el puerto de Montevideo con unas 18.000 toneladas adicionales antes de cruzar el océano. Río Negro. Obra en un histórico puente recuperará conexión ferroviaria El Ministerio de Transporte y la Corporación Ferroviaria del Uruguay firmaron un contrato que permitirá realizar la rehabilitación del puente ferroviario sobre el Río Negro, una obra clave para recuperar la conexión ferroviaria y dar continuidad a la circulación de trenes hacia el norte del país. El jueves 1, la ministra de dicha cartera, Lucía Etcheverry, afirmó que la obra es una de las inversiones en infraestructura más grande que ha tenido el país en las últimas décadas. Agregó que al asumir y retomar la gestión del proyecto del Ferrocarril Central se tomó como línea central el poder facilitar la conexión norte- sur. “Esto implica la posibilidad de traer la producción desde Rivera hacia el sur y de generar otras oportunidades”, dijo. Evento. El velero Capitán Miranda recibió el emblema Escudo Azul de Unesco El Velero Escuela Capitán Mirada recibió el emblema Escudo Azul de Unesco como reconocimiento a la protección que realiza Uruguay de su patrimonio histórico. Con esa distinción, el Capitán Miranda se transforma en la segunda embarcación del mundo en portar el Escudo Azul. El acto de izado del emblema en el barco se realizó el jueves 1. Fue encabezado por la ministra de Defensa, Sandra Lazo, el director de la Oficina Regional de Unesco, Ernesto Fernández y el comandante en Jefe de la Armada Nacional, Almirante José Luis Elizondo. En su discurso, Lazo dijo que el Capitán Miranda llevará, con el Escudo Azul, el mensaje de que Uruguay “es un país que reconoce el valor de su patrimonio” y que “ha decidido protegerlo y mostrarlo al mundo”.

“Rezago”

Pero las consecuencias el conflicto en TCP no fue el único problema que afecta al puerto. Otro es la escasa profundidad del canal de acceso al puerto por el aterramiento y por el aumento constante de los calados de los buques que llegan a Montevideo.

El 28 de septiembre pasado, en una carta enviada al presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Daniel Montiel, el representante por el Partido Nacional en dicha asesora, Juan Curbelo, planteó sobre la necesidad de gestionar a la brevedad el dragado del canal de acceso al puerto a 15 metros.

En la misiva, Curbelo recordó que en 2022 se consolidaron los 13 metros de profundidad en el canal de acceso y agregó que en febrero de 2024 la Comisión Administradora del Río de la Plata resolvió favorablemente el planteo de Uruguay para llevar el canal de acceso al puerto a una profundidad de 14 metros.

Tras recordar que Uruguay aún no logró la hondura proyectada (14 metros), Curbelo dijo que “resulta imperativo” consolidar y blindar la política nacional que persigue posicionar al puerto de Montevideo como la terminal multipropósito de aguas profundas de referencia en la región.

“La tendencia logística global no admite rezagos. El transporte marítimo internacional se orienta decididamente hacia la operación de buques de gran porte, caracterizados por mayores dimensiones de eslora, manga y calado”, sostuvo el expresidente de la Administración Nacional de Puertos durante el gobierno anterior.

A juicio de Curbelo, existen en la actualidad “sólidos indicios comerciales y operativos” que exigen dar continuidad a la política de transformación del puerto. Agregó que el crecimiento y la consolidación de las terminales especializadas “requieren sin demora” concretar la profundización del canal de acceso y proyectar su ampliación para los próximos años. “En las circunstancias expuestas se entiende que existe un rezago tanto en la concreción de obras como en la actualización de las políticas de infraestructura marítima debilitando la condición natural de HUB (centraliza mercaderías de varios países) que ostenta el puerto de Montevideo”, dijo Curbelo.

Por ello, solicitó que se gestione la autorización del Ministerio de Transporte y de la Administración Nacional de Puertos para iniciar el procedimiento para lograr los 15 metros de profundidad en el canal de acceso al puerto de Montevideo.