Poco cuidado al canal por donde arriban grandes barcos a Uruguay

El canal de acceso al puerto de Montevideo, por donde llegan buques de más de 300 metros de eslora, tuvo un escaso mantenimiento durante los últimos meses debido a que las dragas estatales sufrieron parálisis por roturas o por falta de habilitaciones de la Prefectura Nacional Naval (PNN). Así lo señalaron a El País dos fuentes portuarias.

La draga D-7, que era la única operativa, dejó de funcionar el 1° de julio pasado. Al tratarse de una embarcación construida en 1970, se le vencieron los certificados de navegabilidad expedidos por la Prefectura.

Por su parte, la D-11 -la más moderna de la flota- quedó fuera de servicio por una puesta a punto programada de sus motores. Sin embargo, las tareas se iniciaron sin contar con los repuestos y aún se desconoce cuándo volverá a estar operativa. La demora lleva varios meses. En tanto, la draga D-9 no funciona de forma permanente desde hace un buen tiempo, dijo una fuente de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Este panorama de las dragas impacta en el estado del canal de acceso al puerto. En una reunión de jerarcas de la ANP y operadores portuarios realizada el 13 de octubre de este año, se transmitió que la draga china “Hang Jun 4018”, perteneciente a la empresa Shanghai Dredging Company (SDC), sufrió un desperfecto tras colisionar con un objeto hundido. La draga fue enviada a Argentina para una rápida reparación en un dique seco.

Mientras tanto, la draga estatal D-9 fue destinada a realizar tareas en la Dársena 2 del puerto capitalino. Ello significa que la única draga disponible que tenía la ANP no estaba trabajando en el mantenimiento del canal de acceso.

En el encuentro entre los jerarcas de la ANP y operadores portuarios, también se transmitió que no se publicaron las profundidades del tramo entre el kilómetro cero y el seis del canal, porque sus condiciones no son satisfactorias y se trabaja para mejorar la hondura de dicha vía navegable.

Las autoridades de la ANP informaron, además, que las mediciones hechas a mediados de este año revelaron que el canal tiene una profundidad de 13 metros pero que, sin embargo, en algunos puntos ubicados entre los kilómetros 40 y 45 se detectaron profundidades de 12 metros.

Según las fuentes, las complicaciones sufridas por las tres dragas estatales generaron que trabajaran muy por debajo de su promedio histórico en el canal de acceso. Agregaron que ello se debió a una mala toma de decisiones sobre cuándo parar las dragas. Esa situación determinó que los planes de la ANP de mantener dos dragas operativas de manera continua en el canal no pudieran cumplirse.

Amarre de proa Licitación. ANP llama a consultorías para elaborar plan maestro portuario La Administración Nacional de Puertos llama a licitación para la contratación de una consultoría para la elaboración de un Plan Maestro de Desarrollo Portuario 2027-2040. La iniciativa tiene como objetivo definir una propuesta para el desarrollo de los puertos de la ANP a mediano y largo plazo, atendiendo las necesidades de infraestructura, operaciones y capacidad, así como los escenarios de demanda y las oportunidades de nuevos emprendimientos. El estudio comprenderá los puertos de Montevideo, Juan Lacaze, Colonia, Nueva Palmira, Fray Bentos, Paysandú, Salto, La Paloma, Carmelo y Piriápolis. También incluirá áreas como Puntas de Sayago, Puerto Capurro y la Terminal de Rivera. RO-RO. KMA presenta este viernes al “Grande Oriente” que carga 9.000 autos El próximo viernes, en un acto que se realizará en el puerto de Montevideo y que contará con la presencia de autoridades gubernamentales y portuarias, la empresa KMA presentará al buque RO-RO “Grande Oriente”, de la naviera italiana Grimaldi Lines. Desde hace mucho tiempo, KMA representa a Grimaldi Lines en Uruguay. Con una eslora de 220 metros, una manga de 38 metros, un arqueo bruto de 93.145 toneladas y una velocidad de navegación de 18 nudos, el “Grande Oriente” puede transportar tanto vehículos eléctricos como propulsados por combustibles fósiles, con una capacidad máxima de 9.000 CEU (unidades equivalentes a automóviles), afirmaron fuentes portuarias a El País. Nueva Palmira. Ya arribaron 171 barcazas y diez remolcadores para LHG Mining El buque de carga pesada “AAL Hamburg” llegó el lunes 2 al puerto Nueva Palmira. Posteriormente se procedió a la descarga de 14 barcazas procedentes del puerto brasileño de Belén y destinadas a la empresa minera LHG Mining. Hasta la fecha llegaron al país 171 barcazas y 10 remolcadores procedentes, en su mayoría, de astilleros brasileños, adquiridos por LHG Mining, según informó el portal Altamar News. LHG Mining utilizará las embarcaciones en un proyecto logístico a gran escala que comprende el transporte de mineral de hierro desde el puerto de Corumbá, en la región de Mato Grosso del Sur a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná, hasta Nueva Palmira, con destino a ultramar.

Problemas

Debido a los vientos provenientes del cuadrante este y a las corrientes transversales, se detectaron aterramientos en los primeros kilómetros del canal de acceso, el cual comienza entre las escolleras (Sarandí y Oeste) y se extiende hasta el kilómetro 54 en el Río de la Plata.

Por ejemplo, una fuerte tormenta ocurrida a principios del año pasado derrumbó una pared del canal a la altura del kilómetro 2,800. En esa oportunidad, una draga de la empresa Shanghai Dredging Company (SDC) debió trabajar de urgencia unos días para extraer el barro.

La profundidad del Río de la Plata es menor en la zona más cercana a la costa, donde ronda los cinco metros. Ello obliga a la ANP a realizar un dragado constante del canal para llevarlo a los 13 metros de profundidad, lo cual permite el arribo de los grandes buques portacontenedores.

A medida que se aleja en dirección sureste, la vía navegable se adentra en el estuario, donde es naturalmente más profunda y la conservación del fondo resulta más fácil.

Contrato

Distinta es la situación en el interior del puerto de Montevideo. Allí, la ANP convocó a SDC, con la cual el Estado mantiene un contrato por US$ 120 millones para campañas de dragado. Dicho contrato prevía cinco campañas de dragado (una movilización inicial y cuatro siguientes). Hasta ahora, SDC realizó la campaña de 2024 y la actual.

En 2024 se dragó el puerto Capurro (destinado a la pesca) y el Antepuerto, que es el área utilizada por los barcos para maniobrar antes de amarrarse. La ampliación del Antepuerto quedó en 14 metros de profundidad. El resto de esa zona, que también se dragó, posee hoy una profundidad de 13 metros.