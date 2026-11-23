Luego de 70 años de desarrollo portuario, Nueva Palmira es ya el primer puerto del Uruguay en volumen de operaciones medido en toneladas.En 2025 se embarcaron en este complejo portuario 15,5 millones de toneladas de mercaderías de Uruguay y de países de la región. Como referencia, Montevideo despachó en el mismo período 9,5 millones, según un informe proporcionado a El País por el director de Corporación Navíos, Rubén Martínez Baeza.

Esto significa que en 2025 salió más carga por el canal Martín García que por el canal de acceso al puerto de Montevideo.El puerto de Nueva Palmira es el kilómetro cero de la Hidrovía Paraná-Paraguay.A dicha terminal arriban cargas a granel (agrícolas y minerales) y celulosa procedentes de Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina para ser trasbordadas desde barcazas o camiones hacia buques oceánicos de gran calado.

LOS COMIENZOS.

La historia del puerto de Nueva Palmira comenzó a mediados de los años cincuenta del siglo pasado. En esos años, la United States Steel Co. (USS) poseía las minas de hierro y manganeso del macizo del Urucum, en Mato Grosso del Sur, Brasil, en la frontera con Bolivia.Enfrentada al desafío logístico de hacer llegar esos minerales a sus acerías de Pensilvania, en Estados Unidos, la compañía recurrió al mejor medio de transporte para mover grandes volúmenes a grandes distancias: la vía fluvial y marítima.

Según Martínez Baeza, facilitó la elección el hecho de que la mina se hallaba situada en las cercanías de una de las mayores hidrovías navegables naturalmente del mundo: la Hidrovía Paraguay-Paraná. Es comparable con la del Misisipi en EE. UU., ya que no requiere esclusas. Pero todavía la empresa debía elegir el lugar donde establecer la terminal de trasbordo de la carga a buques de ultramar.Una vez analizada la región se llegó a la conclusión de que el mejor lugar para ello era la zona de Nueva Palmira, que ofrecía la posibilidad de recibir convoyes de barcazas, tenía un fácil acceso de buques de ultramar y contaba con una zona franca creada en 1923, ideal para el manejo de cargas en tránsito de terceros países.

En 1956 comenzó la construcción de la terminal palmirense, que al poco tiempo empezó a recibir y trasbordar carga.Con el paso de los años, la terminal se fue adaptando para un nuevo producto que empezaba a demandar servicios de trasbordo: granos, principalmente soja de Paraguay. Para atender esa demanda se aprovechó la infraestructura portuaria existente y se construyeron silos.A comienzos de los años 2000, cuando el Uruguay también comenzó a tener saldos exportables de soja, se encontró con que en su zona núcleo —esto es, en el litoral oeste, donde se produce el grueso de la cosecha de soja— ya se contaba con la infraestructura portuaria y de silos necesaria para poder exportar su producción al mundo.

"Se trataba de infraestructura que se había desarrollado para atender la demanda de terceros países", señaló Martínez Baeza.

GRANOS.

En 2025, Uruguay tuvo una elevada producción de granos. Teniendo en cuenta que actualmente a las exportaciones de soja se agregan las de trigo, cebada y colza, entre otros cultivos, se exportaron más de cinco millones de toneladas de granos por valor de unos US$ 2.000 millones, sin contar el arroz ni la cebada malteada.

Mientras tanto, hace unos diez años, gracias al impulso de la demanda de la economía china, comenzaron los trasbordos de mineral de hierro con origen en las minas cercanas a Corumbá (Brasil).A esos graneles secos, Navíos agregó desde el año 2023 una granja de tanques que permite el trasbordo de graneles líquidos y que ya está trabajando con combustibles y aceites vegetales, señaló Martínez Baeza.

Actualmente, Navíos cuenta en Nueva Palmira con tres terminales con tecnología de punta capaces de mover granos, minerales y graneles líquidos.En estos años, otras terminales privadas se han desarrollado para prestar servicios de trasbordo y de exportación. En Nueva Palmira también han hecho inversiones y desarrollo de infraestructura tanto la Administración Nacional de Puertos (ANP) como Terminales Graneleras Uruguayas (TGU) y la terminal multipropósito de Ontur.

A ellos hay que sumar, al sur, el puerto de Punta Pereira, por donde sale la exportación de celulosa producida por Montes del Plata y, al norte, el área de alijo y complemento de carga de Punta del Arenal, y Fray Bentos, recordó Martínez Baeza.

Señaló que, en un arco de 150 kilómetros que va desde Punta Pereira a Fray Bentos, Uruguay conformó en su litoral oeste un complejo o hub logístico portuario de primer nivel por el que se embarca no solo el 70% de la exportación de granos del país y el 60% de sus exportaciones de celulosa, sino que también atiende la logística de crecientes volúmenes de mercaderías en tránsito de Bolivia, Brasil y Paraguay.