“No nos tomaban muy en cuenta”: Bolivia, Paraguay y Uruguay desean tener mayor peso en la Hidrovía,

El director de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex) de Bolivia, Bismark Rosales, afirmó que en el pasado Argentina y Brasil “no nos tomaban muy en cuenta” a Uruguay, Paraguay y Bolivia o “nuestros aportes no tenían el peso suficiente” en decisiones sobre el funcionamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

Los temas que generaron más controversias entre los cinco países que integran la Hidrovía fueron las decisiones de Argentina de aumentar los peajes a los barcos que naveguen por la Hidrovía, estableció regulaciones a los prácticos de navegación y retuvo y embargó buques de otros países.

Por ello, Bismark dijo que tenía mucha esperanza en el grupo de integración Urupabol, porque está integrado por tres países que poseen un lenguaje muy fácil y condiciones similares.

El grupo Urupabol (Uruguay, Paraguay y Bolivia) tuvo su reunión presidencial de relanzamiento el 23 de septiembre de 2026. El encuentro se celebró en Nueva York, Estados Unidos, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Rosales, quien también es gerente general de Puerto Jennefer -el primer puerto internacional de Bolivia-, dijo que Argentina y Brasil “no nos tomaban muy en cuenta” en el pasado a Uruguay, Paraguay y Bolivia o “nuestros aportes no tenían el peso suficiente”.

Hidrovía Paraná Paraguay Foto: archivo

El siguiente es un resumen de la entrevista realizada a Bismark Rosales:

-¿Qué rol juega Uruguay para exportadores bolivianos?

-Uruguay es un país muy importante desde el punto de vista logístico para nosotros porque es un puerto hub (concentra cargas de otros países y las distribuye a otras regiones).

-¿Hay una intención de migrar la carga boliviana hacia la Hidrovía Paraguay-Paraná y de ahí al Océano Atlántico?

-En Bolivia ocurren dos fenómenos. Uno es el crecimiento de las exportaciones bolivianas. El otro escenario es el conflicto por el Océano Pacífico. (El Tribunal de La Haya dictaminó en 2018 que Chile no está obligado a negociar con Bolivia una salida al Pacífico). Somos un país mediterráneo que necesita llegar a un puerto marítimo, sea del Atlántico o del Pacífico. Hoy el 82% de la carga boliviana sale por el Océano Pacífico. A eso se suma que los conflictos en La Paz determinaron una suba de los precios de los fletes terrestres. (...) Entonces, la logística terrestre para las cargas que salen o llegan a Santa Cruz, que representa casi el 70% de la mercadería boliviana, se hace mucho más cara. Por lo tanto, naturalmente están migrando todas esas cargas que se movilizaban por el Pacífico hacia el Atlántico. Ir por el Atlántico significa usar la Hidrovía Paraguay-Paraná para poder salir a los mercados internacionales.

-¿Qué volumen de mercaderías se refiere?

-De los 2 millones de toneladas de productos que hoy estamos moviendo (por el Atlántico), que es poco, tenemos la previsión de llegar a 4,5 millones de toneladas en 2030. Y hay un potencial de 7 millones de toneladas de mercaderías bolivianas que podrían movilizarse por la Hidrovía.

-Hoy la situación geográfica de Bolivia complejiza la salida de sus mercaderías. ¿Es así?

-Nosotros tenemos que navegar más de 2.700 kilómetros para llegar a los puertos marítimos y recién a partir de ahí competir de igual a igual con Brasil y Argentina. Y conseguimos hacerlo debido a que tenemos una producción eficiente. También trabajamos mucho para poder desarrollar una mejor logística. Eso significa que mejorar las vías navegables es una tarea de Bolivia, además de tener mejores relaciones con los países vecinos, por ejemplo, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Uruguay se muestra muy abierto y se están ahondando esas relaciones cada vez más. Uruguay tiene una situación geográfica estratégica e importante para Bolivia. Inclusive en la empresa donde yo trabajo, tenemos un puerto y una industria de crushing (molienda de oleaginosas). En 2028 esta planta será la más grande de Bolivia. Usamos los puertos de Nueva Palmira y de Montevideo para realizar trasbordos de nuestras cargas buques de ultramar.

Hidrovía Paraná-Paraguay. Foto: La Nación (GDA).

-En septiembre de este año se reactivó el grupo Urupabol (Uruguay, Paraguay y Bolivia) para tratar de cambiar el funcionamiento de la Hidrovía. ¿Usted tiene expectativas en lo que puede hacer esa unión?

-A ese grupo lo veía muy político en el pasado. Luego se apagó. Resucitó ahora. Pero felizmente el gobierno boliviano comenzó a tener más protagonismo en el mismo. Eso es lo que le falta a Bolivia: ser más protagonista. También debe hacerlo en el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH). Tenemos mucha esperanza en el grupo Urupabol porque está integrado por tres países con un lenguaje muy fácil y condiciones similares.

No somos países muy grandes como Brasil y Argentina en términos de volúmenes de cargas, pero sí tenemos interés en ser muy eficientes. Paraguay hoy tiene la flota de barcazas más grande del mundo y está haciendo un manejo muy eficiente de la Hidrovía. Por su posición estratégica, Uruguay es un gran aliado. Y Bolivia gana juntándose con jugadores como Uruguay y Paraguay. Entonces, lo vemos con muy buenos ojos.

-¿Usted cree que Argentina y Brasil tomaron algunas decisiones unilaterales en la Hidrovía o considera que esto se debe al simple hecho de que son las principales potencias de la región?

-En el pasado, en el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná, precisamente Argentina, por los enormes volúmenes de carga que mueve por esa vía navegable, tomó algunas decisiones unilaterales. Bolivia, Paraguay e inclusive Uruguay, por los volúmenes que representamos, no teníamos mucha incidencia en esas decisiones. Ahora Brasil está elevando los volúmenes de explotación de hierro en forma exponencial; exportará 14 millones de toneladas de ese mineral en 2027. No es que Brasil y Argentina hayan tomado decisiones unilaterales de mala fe. Simplemente creo que no nos tomaban muy en cuenta o nuestros aportes no tenían el peso suficiente. Ahora con Urupabol sí vamos a tener mayor peso y, sí o sí, vamos a tender a llegar a un equilibrio. No sé si lo vamos a conseguir de forma inmediata, pero sí se logrará en un tiempo. Antes, las decisiones de ellos pesaban más y nosotros siempre quedábamos fuera con los temas de los prácticos, cobros de peajes y regulaciones estrictas a las flotas de barcazas paraguayas, entre otros. Yo creo que con esto (el grupo Urupabol) vamos a poder tener mayor participación.