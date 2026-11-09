Vivienda promovida: monoambientes pasaron de 206 a 4.341 por “relación directa” con exoneraciones desde 2020

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) informó que se dio un salto exponencial en la construcción de monoambientes tras la aplicación del nuevo régimen de vivienda promovida en 2020 y sus autoridades aseguraron que se dio una “relación directa” con las exoneraciones tributarias; pasaron de 206 a 4.341.

El directorio del organismo informó al respecto en la comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado, a propósito del proyecto de ley del frenteamplista Gustavo González que propone volver a exigir una superficie mínima de 35 metros cuadrados (m2) para los apartamentos construidos al amparo de la Ley de Vivienda Promovida; en 2021 se estableció legalmente en 25 m2.

Su presidente, Claudio Fernández, sostuvo que en el primer año de gobierno de Luis Lacalle Pou “se flexibilizó la normativa” y así se dio el aumento: “Al día de la fecha, se promovieron 3.357 monoambientes y se encuentran a estudio otros 984, lo que resulta en un total de 4.341”.

Explicó que previamente “no se incluían los monoambientes porque no eran considerados vivienda adecuada”, pero su construcción “no estaba prohibida dentro de los proyectos de vivienda promovida del 2011 al 2020, sino que no eran pasibles de exoneraciones fiscales”.

“De esta manera, durante ese período previo al 2020 se construyeron 206 monoambientes bajo ese régimen. Fueron construidos dentro de proyectos, pero no contaban con exoneración fiscal”, indicó.

Por su lado, Gustavo Machado, vicepresidente del organismo, aseguró que “en 2020 aumentaron un 100% la cantidad de viviendas que se habían construido desde el 2011 hasta el 2019 y, a partir del 2021, hubo un 500% de aumento”.

“Quiere decir que, en realidad, estos monoambientes que parecen tan necesarios tienen una relación directa con el estímulo a través de la exoneración: mientras no se exoneraron, fueron muy pocos y, cuando se empezó a exonerar aumentaron. Ese promedio de 500 por año es más o menos la cantidad de proyectos que se han presentado a la agencia que tienen monoambientes”, puntualizó.

José Luis Falero, senador del Partido Nacional, planteó dudas sobre la causalidad establecida por el directorio de la ANV: “Me llama poderosamente la atención que en tan poco tiempo haya tanta avidez por el monoambiente. No creo que se construya solamente por la exoneración. Debe haber un destino que hoy es de interés de algún nicho de la sociedad uruguaya. De lo contrario, no se construirían; salvo que estén sin vender”.

Además, tras ser consultado al respecto, Machado indicó que hay una diferencia de aproximadamente US$ 30.000 de valor entre un monoambiente y un apartamento de un dormitorio. El jerarca recordó que el último censo “dio un número importante de personas que viven solas: casi el 29% de los uruguayos”.

“Esto no quiere decir que la gente prefiera vivir en un monoambiente. Tal vez es a lo único que pueden acceder o lo único que pueden pagar. La mayor parte de ese 29% de las personas que viven solas, son propietarias, es decir, son personas mayores de 60 años que ya tienen vivienda”, manifestó el vice.

En cuanto a la evaluación sobre el proyecto de ley en sí, Fernández sostuvo que el análisis técnico “no es parte del rol” de la ANV, pero acotó que les parece “correcto que se siga promoviendo como vivienda” si se entiende “que esos 25 metros cuadrados cumplen con ser compatibles con una vida plena, digna y sostenible”.

“Sin embargo, en el caso de que no sea así, entendemos que esos proyectos no deberían continuar siendo promovidos, aunque eso no inhibe que, por un lado, se pueda seguir construyendo sin exoneración, como antes del 2020, o que puedan tener otro destino que no sea vivienda y que tengan una exoneración que pueda ser promovida por el Poder Ejecutivo, pero no a través de una ley que exonere construcción de vivienda”, agregó el jerarca.

Si bien todavía no existe una postura definitiva de la oposición, legisladores blancos y colorados se han mostrado dispuestos a analizarla. González, el impulsor del proyecto, ha defendido que su planteo no supone prohibir la construcción de monoambientes, sino que las unidades por debajo de los 35 m2 no reciban las exoneraciones fiscales previstas por el régimen de vivienda promovida.

El argumento, planteado en la exposición de motivos del proyecto de ley, apunta a la calidad de vida de quienes habitan estas unidades y cuestiona que el Estado promueva, a través de beneficios tributarios, viviendas de estas dimensiones.