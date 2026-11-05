Cosse se comunicó con la familia y el velatorio de Moratorio se realizará este jueves en el Palacio Legislativo

El velatorio del virólogo uruguayo Gonzalo Moratorio se realizará este jueves en el Palacio Legislativo. La vicepresidenta Carolina Cosse le ofreció a la familia esto y ella lo que aceptó. La despedida al ciéntifico se realizará durante cuatro horas y media, desde las 15:00 hasta las 19:30, en el Salón de los Pasos Perdidos. Al edificio se ingresará por la puerta que da hacia avenida Libertador.

Moratorio falleció este jueves 5 de noviembre a los 44 años, tras padecer un tumor cerebral que le fue diagnosticado en mayo de 2025.

Docente e investigador de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur, había jugado un rol fundamental durante la pandemia de covid-19 al coliderar con la científica Pilar Moreno el desarrollo de test nacionales para diagnosticar el virus SARS-CoV-2, un pilar clave para la estrategia epidemiológica del país.

Como integrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que funcionó durante los años más duros de la pandemia durante la administración de Luis Lacalle Pou, su participación fue clave para la gestión de riesgos y el asesoramiento en la toma de decisiones políticas.