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El País Información Sociedad

La última entrevista de Gonzalo Moratorio con El País: su vocación, la paternidad y el cáncer

La entrevista con el ciclo "Desde adentro" fue grabada el 25 de febrero de 2025, antes de su diagnóstico y operación por un agresivo tumor cerebral.

El País
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05/11/2026, 12:01
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Gonzalo Moratorio.
Gonzalo Moratorio.
Foto: Archivo El País.

Gonzalo Moratorio, uno de los científicos uruguayos más reconocidos a nivel internacional, falleció este jueves a los 44 años tras padecer un agresivo tumor cerebral.

Su trabajo como virólogo se destacó durante la pandemia al punto de ser nombrado uno de los científicos más destacados de 2020 por la revista Nature.

Esta fue la última entrevista que Moratorio dio a El País. Fue grabada el 25 de febrero de 2025 antes de su diagnóstico y operación por el tumor cerebral, dentro del ciclo Desde adentro conducido por la periodista Viviana Ruggiero.

En la entrevista, Moratorio habló de sus objetivos para el futuro, de su relación con el cáncer y de Guska, la start up que fundó para desarrollar terapias innovadoras para quienes reciben un diagnóstico oncológico.

Gonzalo y su familia autorizaron la difusión de esta conversación.

Murió Gonzalo Moratorio, científico destacado en la pandemia, tras luchar contra un cáncer cerebral

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