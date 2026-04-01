¿Qué carnes no se comen en Viernes Santo? La tradición católica y los días de abstinencia en Uruguay
Lista de alimentos permitidos y prohibidos por la Iglesia Católica para este Viernes Santo en Uruguay y el significado de los ritos y costumbres en esta Semana Santa 2026.
En esta Semana Santa 2026 el país se prepara para Viernes Santo y sus ritos y costumbres. Particularmente, la prohibición del consumo de carnes, lo que lleva tradicionalmente a muchos uruguayos a los puertos a comprar pescado. En este día se recuerda la muerte de Jesús de Nazaret, y antecede a la celebración de las Pascuas en el Domingo de Resurrección.
Carnes prohibidas y permitidas: qué alimentos se pueden consumir y cuáles no
Según el régimen de la Iglesia Católica, en Viernes Santo está prohibido comer animales terrestres. Esto comprende: carne vacuna, cerdo, cordero, ciervo, jabalí, pato y ganso, cabra. Sí se puede ingerir: pescados, mariscos, pollo, pavo o gallina. Es por esto que el pescado es el plato estrella en las reuniones familiares de este día festivo, y en distintas preparaciones como las rabas, tartas de pescado o tortilla de camarones.
¿Por qué no se puede comer carne en Viernes Santo? El significado de la tradición
En Viernes Santo se recuerdan las acciones que llevaron a la crucifixión de Jesús y por ello se considera un día de penitencia para el Vaticano. La carne roja representa, en este contexto, el cuerpo de cristo crucificado, y por eso no se consume en señal de respeto. También, esta abstinencia simboliza el sacrificio de Jesús, que estuvo 40 días sin comer en el desierto.
En el versículo de Mateo 9:15, Jesús dice a sus discípulos: “¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán”. Esto llama a la reflexión e invita a los creyentes a tomarse un día de introspección.
¿Cuándo no se puede comer carne en Semana Santa?
Aunque muchas personas extienden esta costumbre a toda la Semana Santa, el único día que no se debe comer carne es el Viernes Santo, día en que recuerda la Pasión de Cristo y este año cae 3 de abril.
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