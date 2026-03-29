Marcela de Viernes Santo en Lavalleja: una experiencia que une tradición, naturaleza y espiritualidad

Bajo el lema “Lavalleja territorio de Paz”, El Secreto en las Sierras presenta una propuesta especial para Semana Santa que combina naturaleza, tradiciones y encuentro cultural en un entorno serrano.

La actividad se desarrollará los días 3, 4 y 5 de abril en Cumbre de los Reyes, cerca de Villa Serrana. Allí, visitantes de distintos puntos del país podrán participar de la recolección de marcela de Viernes Santo, una práctica arraigada en la cultura popular uruguaya, asociada tanto a propiedades medicinales como a significados espirituales.

El recorrido incluye caminatas guiadas por el paisaje de sierras, donde los anfitriones comparten el valor simbólico y ancestral de esta planta, recolectada tradicionalmente en esta fecha.

La experiencia también propone visitar el Símbolo de Paz más grande del mundo, una intervención de 20.162 metros cuadrados integrada al entorno natural, pensada como un espacio de reflexión y conexión con valores vinculados a la convivencia y la armonía.

En ese marco, la iniciativa toma como punto de partida la Semana Santa, pero amplía su mirada hacia elementos comunes de las religiones abrahámicas —judaísmo, cristianismo e islam—, como la fe en un solo Dios, la importancia de la oración, el arrepentimiento y la renovación espiritual, así como la valoración de la familia, la comunidad y la búsqueda de paz, justicia y compasión.

Como parte de la propuesta, se suma una degustación de alimentos típicos de estas tres tradiciones religiosas, en una invitación a compartir la diversidad cultural a través de la gastronomía y generar un espacio de encuentro acorde al espíritu de estas fechas.

El cronograma tiene como eje principal el viernes 3 de abril, con la jornada de recolección de marcela, mientras que el sábado 4 y domingo 5 continúan las actividades con recorridos, visitas al Símbolo de Paz y experiencias gastronómicas. Además, durante los fines de semana de abril y mayo se realizarán recorridas por el predio, que incluyen el Símbolo de Paz y el Altar al Padre Pío, junto con degustaciones vinculadas a las tres religiones.

Los cupos son limitados, por lo que se recomienda reservar previamente a través de los canales de contacto de El Secreto en las Sierras (096 985 159).

La propuesta invita a hacer una pausa, conectar con el entorno natural y compartir tradiciones que forman parte de distintas culturas y generaciones.