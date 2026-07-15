Presentan centro para personas en situación de calle con módulos individuales: permitirán ingreso de mascotas

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó un centro para personas en situación de calle con módulos individuales, en el que pueden tanto guardar sus pertenencias como estar allí con sus mascotas. La iniciativa, según señaló el director de Protección Social, Daniel Gerhard, está enfocada en hacer más atractivo el sistema.

El Centro León Pérez, que es de 24 horas, cuenta con 24 módulos individuales con espacio privado para cada persona y espacios comunes como cocina, lavadero y baños. Los módulos tienen una dimensión de cinco metros cuadrados con puertas y ventana, y disponen de cama y ropa de cama.

"Como la calle no es un lugar para vivir, intentamos construir respuestas adecuadas a cada circunstancia, para todos los perfiles, para que las personas ingresen voluntariamente y desde allí construir rutas de salida", agregó Gerhard en rueda de prensa. El centro está gestionado por cuidadores, educadores y técnicos sociales que brindan apoyo y acompañan las trayectorias de las personas que se alojan en el centro.

Módulo individual en centro León Pérez del Mides. Foto: Mides.

Centro León Pérez del Ministerio de Desarrollo Social. Foto: Mides.

Líneas de ayuda para reportar personas en situación de calle

A finales de abril, el Mides comunicó que unificó las vías de contacto para reportar personas en situación de calle bajo el número 365. "Tras un procedimiento de evaluación de las vías de contacto utilizadas, se tomó la resolución de unificar los números para optimizar la llegada de información por parte de la población e incrementar la recordación por parte del público", informó la cartera.

Así, el Mides lanzó la línea 0800 365 0 para dar información sobre personas en situación de calle por vía telefónica y 091 365 000 en Whatsapp.

Por el momento, el número anterior, 0800 8798, que es la vía de contacto utilizada en el 70% de los casos, seguirá activa mientras se redirecciona al nuevo canal. En tanto, en el interior del país la vía de contacto ante situaciones de personas en intemperie continúa siendo el 9.1.1.