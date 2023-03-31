Más violencia: pelea de alumnos del liceo 62 y personas ajenas al centro motiva paro de docentes

Este jueves volvieron a registrarse incidentes y episodios de violencia en un liceo público en Montevideo tras reportarse varios hechos similares en centros educativos de la capital e, incluso, en la zona metropolitana y el interior del país. Esta vez, los incidentes se dieron en el liceo 62 del barrio Colón cuando tres personas ajenas a la institución intentaron agredir a dos de los alumnos.

Los hechos comenzaron sobre el mediodía de este jueves, cuando ingresaba el turno vespertino. Según supo El País, tres personas llegaron al liceo con la intención de golpear a dos de los estudiantes. La violencia comenzó afuera del centro, y los funcionarios del liceo intentaron resguardar a los alumnos, pasándolos hacia adentro.

Los agredidos pudieron pasar hacia el otro lado de la reja principal, pero los agresores saltaron el obstáculo y continuaron con la violencia dentro del predio del liceo, contó una adscripta en Telemundo (Canal 12). “Esto no viene de ahora, viene desde que empezaron las clases. Hoy se desmadró”, dijo la funcionaria.

El liceo pidió la ayuda del Ministerio del Interior, y la Policía intervino en el episodio. Fueron detenidas tres personas (dos menores y un mayor de edad) y la directora del centro realizó una denuncia penal.

Los docentes del liceo nucleados en la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (Ades) repudiaron el episodio, definieron un paro por tiempo indeterminado y se declararon en asamblea permanente desde este viernes a las 7:20 horas.

“Exigimos que las autoridades asuman la responsabilidad de las numerosas situaciones de violencia extrema que se dan en los diferentes espacios educativos”, señalan en un comunicado.

El presidente del Codicen, Robert Silva, dijo este jueves en rueda de prensa que el organismo está “interviniendo” en el centro, y comentó que ocurren dos situaciones. Una se da con relaciones violentas que se dan fuera del liceo y que “transitan” luego hacia adentro del centro, y el otro caso es el de las relaciones entre los alumnos. “Tenemos 308 centros y estos incidentes han sido en cinco o seis puntualmente. No quiere decir que haya que minimizar el hecho, hay que abordarlo y trabajarlo”, apuntó.

Silva también señaló que en algunos liceos se detectaron mensajes falsos de WhatsApp que le llegaban a los estudiantes, y en los que se advertía que a la salida iba a haber inconvenientes. “Se pudo comprobar por suerte que eso no fue así, que fueron mensajes falsos”, alertó.