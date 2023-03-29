Ante violencia en liceos, Secundaria e Interior resaltan importancia de vigilar redes sociales de adolescentes

La directora de Secundaria, Jennifer Cherro, se reunió este martes por la tarde con el director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, en una reunión que estaba “prevista antes” de los últimos episodios de violencia en los liceos públicos, pero que funcionó para coordinar acciones ante estos hechos. Tanto Secundaria como Interior coinciden en la importancia de la presencia policial y la de los equipos profesionales, aunque remarcan la necesidad de que los padres de los adolescentes “estén al tanto” de las redes sociales de sus hijos.

“Me parece que esto es un fenómeno multifactorial de la sociedad uruguaya en su conjunto y creo que tenemos que trabajar todos los organismos involucrados juntos para resolverlo. Destaco que primero educa la familia, en segundo lugar el sistema educativo. A los padres que tengan control sobre las redes sociales de sus hijos, que son inconmensurables y brindan una comunicación instantánea”, expresó en rueda de prensa la jerarca de Secundaria tras la reunión.

Cherro señaló que los adolescentes “también tienen relación con un afuera” y que ese afuera “a veces entiende que resolver los problemas no es con el diálogo”. En cuanto a la atención profesional de psicólogos, la directora especificó que se trabajará en uno de los liceos afectados con “psicólogos destacados”, aunque no detalló en cuál de los centros educativos.

González coincidió con Cherro en que los padres deben “estar atentos” de lo que pasa en los hogares y en las redes sociales de los adolescentes, “porque muchas veces esas peleas son filmadas, subidas y todo eso tiene que ser parte de la comunidad”.

“Como siempre también se van a analizar las redes, donde los gurises se convocan. Ante la convocatoria vamos a estar presentes”, djio.

“Los padres no podemos pedirles al profesor, adscripto o policía que haga algo que tenemos que hacer nosotros en nuestra casa. Somos todos partes, también los padres”, comentó González y dijo que la Policía hace un control de las redes sociales “abiertas”, como Facebook, Instagram, Twitter y Tiktok.

Cherro contó que Secundaria está en proceso de contratación de 60 psicólogos para trabajar en los liceos con más necesidades, y que se trabajará para actualizar los protocolos de actuación que tienen "más de diez años" de vigencia.

La jerarca destacó el trabajo de la Policía en los diferentes episodios. “Lo que importa es que en todos los hechos que se han desarrollado, el Ministerio del Interior ha respondido y Secundaria han respondido”, dijo.

El jerarca del MI contó que se “implementará más patrullaje”, algo que se suma al trabajo de la Comunidad Educativa Segura y las comisarías.