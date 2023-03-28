Nuevo episodio de violencia: tres adultos ingresaron al liceo 49 de Punta de Rieles para agredir a una alumna

Se registró un nuevo hecho de violencia en un liceo público. Ocurrió este lunes en el centro educativo número 49°, ubicado en la calle Virgilio Scarabelli en el barrio Punta de Rieles, en Montevideo.

El episodio fue dado a conocer por los docentes agremiados en la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES), y fue confirmada a El País por autoridades del centro educativo. Según el relato divulgado por los profesores en un comunicado, tres adultos ajenos a la institución ingresaron sobre las 12:30 de este lunes en busca de una alumna para agredirla.

Para ingresar al liceo rompieron el acrílico de la puerta de entrada y el pasador, mientras forcejeaban con un docente de Educación Física que intentaba evitar que entraran. El profesor resultó herido en ese episodio. También fueron lesionadas dos adscriptas que trataban de impedir que los adultos llegaran a la menor, quien se encontraba en la oficina de Dirección resguardada.

Los docentes señalan que “afortunadamente” los agresores no dieron con la menor, pero “rechazan y denuncian” este hecho de violencia, que “no es aislado”. “Son frecuentes en nuestro contexto este tipo de episodios”, subrayan y exigen un servicio de portería desde que comienza el matutino hasta la finalización del vespertino.

También solicitan que exista un servicio de policía comunitario permanente en las inmediaciones del liceo, cerramiento en el hall exterior con portero eléctrico y un equipo multidisciplinario que cuente con un psicólogo. Aseguran que el liceo no cuenta con ese servicio profesional.

El centro educativo mantuvo sus puertas abiertas este martes y el desarrollo de las clases es "normal", dijeron desde el liceo a El País. Se coordinarán talleres para actuar frente a este tipo de episodios de violencia.