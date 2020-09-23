Marcha de la Diversidad se hará este viernes: piden llevar tapabocas y mantener distancia

NO SE SUSPENDE POR LLUVIA

Carolina Cosse, candidata a la Intendencia de Montevideo (IMM) por el Frente Amplio, ya confirmó su presencia. "Una marcha llena de alegría, música, color y orgullo. Porque orgullo es luchar", indicó.

Este viernes se llevará a cabo una nueva edición de la Marcha por la Diversidad. Será la decimoquinta vez que se celebre este acto de forma consecutiva.

La marcha, organizada por la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad, reúne distintas organizaciones sociales que reivindican la ampliación de derechos de las personas que integran la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero).

Pese a que este año coincide con la pandemia del coronavirus, no se suspenderá. La Coordinadora de la Marcha por la Diversidad, que invita a "tomar las calles con baile y alegría", recomienda asistir con tapabocas y pide mantener la distancia social. De todos modos, también será transmitida a través de sus redes sociales.

Esta será la primera marcha multitudinaria desde que se decretó la emergencia sanitaria. La Marcha del Silencio, que tradicionalmente se celebra cada 20 de mayo para pedir justicia por las personas desaparecidas en dictadura, este año se realizó de forma virtual para evitar aglomeraciones y que se generen contagios de COVID-19. Solo hubo intervenciones ciudadanas y un pequeño acto en la Plaza Libertad.

La marcha comenzará a las 19.00 horas desde la Plaza Libertad, recorrerá toda la Avenida del Libertador, y finalizará frente al Palacio Legislativo, en la plaza Primero de Mayo.

Pese a que están pronosticadas lluvias para esa jornada, la Coordinadora ya avisó que no se suspenderá.

Quien ya confirmó su presencia para participar de esta marcha fue Carolina Cosse, candidata a la Intendencia de Montevideo (IMM) por el Frente Amplio, y quien dos días más tarde buscará imponerse en las urnas. "Este viernes participaré, como desde hace años lo hago, de la marcha por la diversidad. Una marcha llena de alegría, música, color y orgullo. Porque orgullo es luchar", manifestó.