Intendentes, alcaldes, votos cruzados y en blanco: lo que hay que saber para votar este domingo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La llegada del coronavirus COVID-19 a Uruguay generó muchos cambios en la vida del país y también caló en la política. Las elecciones departamentales y municipales, que iban a realizarse el 10 de mayo, fueron suspendidas y se desarrollarán este domingo 27 de septiembre, con medidas especiales y protocolos.

En estas elecciones se decidirán los intendentes de los 19 departamentos, pero también la conformación de las Juntas Departamentales. Además se elegirán los 125 alcaldes y 500 concejales de los 125 municipios que hay en el país.



A los Intendentes y sus gabinetes les corresponden funciones ejecutivas y administrativas para gobernar y administrar un departamento. Las Juntas Departamentales tienen funciones legislativas y de contralor de ese gobierno departamental.



Mientras tanto, los municipios se encargan de los asuntos que tienen un interés local y no departamental por ejemplo atender y velar por el cumplimiento de las normas departamentales, adoptar medidas en relación a la salud, la conservación de edificaciones y espacios públicos, alumbrado, tránsito en cada municipio.

Intendentes y alcaldes: ¿Cómo los voto?

Las listas mediante las que se eligen autoridades departamentales y municipales son distintas, por lo que en aquellos lugares donde se vota alcalde, quien desee hacerlo debe introducir dos listas.



No es posible votar cruzado, es decir no se puede votar a intendente de un lema y alcalde de otro. En ese caso se anulará el voto. También se anulará el voto si se introduce una hoja de votación de municipio para un municipio que no es el que le corresponde al votante.



Puede ser que en alguna localidad no exista municipio, en tal caso no se debe ingresar una hoja de votación de alcalde porque se le anulará el voto.

Las hojas rotas o escritas también se cuentan como voto anulado mientras que se considera voto en blanco cuando el sobre tiene un objeto extraño (pero sin lista) o no hay nada.



A causa de la pandemia de coronavirus, existirá un protocolo especial para los votantes. Se tomarán medidas sanitarias y se solicita a los votantes que además de su credencial cívica o cédula de identidad junto a serie y número de credencial, también lleven tapabocas. De no hacerlo se le brindará uno descartable.