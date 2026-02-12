La Intendencia de Montevideo investiga un comunicado falso sobre el Desfile de Llamadas 2026

La Intendencia de Montevideo (IMM) inició una investigación tras la circulación de un comunicado falso que hacía referencia a supuestas actuaciones vinculadas al Desfile Oficial de Llamadas 2026 y que utilizaba de forma indebida la denominación institucional de la comuna capitalina y de la Gerencia de Festejos y Espectáculos.

A través de un comunicado oficial dirigido a las directivas de la Asociación Uruguaya de Candombes (AUDECA) y de Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (DAECPU), la Gerencia de Festejos y Espectáculos informó que "en las últimas horas comenzó a difundirse un texto apócrifo que atribuía decisiones y actuaciones a la intendencia respecto al tradicional desfile de comparsas".

Sin embargo, la dependencia aclaró que ese documento “no ha sido emitido por esta Gerencia ni cuenta con respaldo administrativo alguno”, por lo que “carece de toda validez y resulta absolutamente falso”, según informó El Observador y confirmó El País al acceder al documento.

Desde la comuna señalaron que "la utilización indebida de la identidad institucional reviste gravedad, en tanto puede generar confusión pública y afectar la organización de uno de los eventos más relevantes del calendario carnavalero". En ese sentido, la intendencia resolvió disponer una investigación para determinar el origen del comunicado y evaluar las eventuales responsabilidades.

Además, se analizará la posibilidad de adoptar acciones administrativas y/o legales contra quienes resulten responsables de la difusión del documento falso, dado que el hecho implica el uso irregular de la imagen institucional.

La intendencia exhortó a verificar la información únicamente a través de los canales oficiales para evitar la propagación de versiones falsas.

Desfile de Llamadas 2026 Foto: Ignacio Sánchez.

Polémica

El Desfile de Llamadas no terminó en lo que ocurrió el fin de semana. Es que las repercusiones siguen, sobre todo en el entorno de Zumbaé, la comparsa de casi 50 años que concretó su regreso a la fiesta, consiguió la clasificación a las Llamadas de 2027 y al final, por un error administrativo, se quedó sin esa conquista.

Tras conocerse el fallo del jurado, Zumbaé, que fue la mejor ubicada en las últimas Llamadas de Admisión y por eso inauguró la jornada del sábado, acabó en el puesto 17. Eso la clasificó directamente a la fiesta del año que viene, un motivo más que suficiente para festejar. Como si fuera poco, su componente Carlos Alemán recibió una mención especial a mejor partenaire.

Pero las alegrías se borronearon cuando, horas después de conocerse los fallos, la comparsa vio cómo su situación cambiaba drásticamente: hubo un error administrativo, no se le descontaron los puntos por una sanción que se le había aplicado y finalmente la clasificación se desvaneció. Con su nuevo puntaje, Zumbaé quedó fuera de zona de clasificación y deberá dar prueba de admisión en 2027.

La comparsa se pronunció con amargura a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que confesaron: "Ayer vivimos una jornada muy dolorosa para Zumbaé".

"Luego de haberse anunciado los fallos, y más de 12 horas después, se nos comunicó una modificación en el puntaje final que nos deja fuera de la clasificación a las Llamadas 2027, ubicándonos en el puesto 32. Existía una posible sanción, aun así quisimos sostener nuestra forma de brindar un buen espectáculo dándole la cinta de otro componente, por un error en el sistema de inscripciones", informaron en su estamento.

"Intentamos manejarlo con humanidad, con cuidado y con coherencia con los valores que defendemos, basándonos en un buen espectáculo y que nadie quede afuera. De esa decisión nos hacemos cargo. Lo que hoy nos duele y nos indigna profundamente es la forma. La falta de claridad, la mala gestión en la aplicación de sanciones y la comunicación tardía de una decisión que cambia por completo el destino de una comparsa, de un barrio y de muchas personas que dejaron todo en Isla de Flores", lamentaron.

"Zumbaé no es un número ni un trámite administrativo. Es trabajo, es compromiso, es familia, es barrio. Es Villa Teresa latiendo al ritmo del tambor. Hoy estamos tristes, sí. Enojados también. Pero no derrotados", dijeron.

Para concluir, los componentes de la comparsa dijeron: "Seguimos de pie, con la frente alta, con la convicción intacta y con más fuerza para seguir defendiendo nuestra identidad y nuestra manera de caminar el candombe. (...) Zumbaé sigue. El tambor no se apaga. Y el camino continúa".

La comparsa fue afectada con la quita del 10% de los puntos conseguidos en el Desfile, por una violación al artículo 37 del reglamento, que refiere a desfilar con componentes no registrados. La amonestación no se computó cuando se registraron los fallos originales y fue comunicada posteriormente.

Con este cambio, La Sombra Candombe subió una posición, terminó en el puesto 23° y consiguió su boleto directo a las Llamadas 2027.

Desfile de Llamadas 2026 Foto: Ignacio Sánchez.

Qué dice el artículo 37 del reglamento de Llamadas

"En caso de que se incluyan componentes no registrados/as en el desfile, o que estén registrados/as únicamente como asistentes pero cumplan cualquier rol como integrantes de la comparsa, el conjunto perderá el 25% del premio económico y el 10% del puntaje total por cada irregularidad constatada. La sanción será establecida por el/la presidente del jurado.

Se podrán tomar hasta un 20% de muestras aleatorias del máximo total de componentes permitidos conforme a lo establecido en el Artículo 23° del presente reglamento, para identificar irregularidades. Esta tarea será realizada por funcionarias/os de la Intendencia de Montevideo, quienes estarán acompañados por una persona designada por cada asociación, la cual actuará como veedor/a".

Las 23 comparsas clasificadas a las Llamadas 2027

1. Cuareim 1080, 2606 puntos

2. Valores, 2570 puntos

3. Yambo Kenia, 2506 puntos

4. Cenceribó, 2499 puntos

5. Lonjas de Ciudad Vieja, 2449 puntos

6. La Unicandó, 2445 puntos

7. Más que lonja, 2403 puntos

8. Nimba, 2393 puntos

9. La Sara del Cordón, 2376 puntos

10. Integración, 2374 puntos

11. La Tangó, 2363 puntos

12. Candonga Africana, 2346 puntos

13. La Jacinta, 2326 puntos

14. Lonjas de Cuareim 2313 puntos

15. Batea de Tacuarí, 2304 puntos

16. La Fuerza, 2279 puntos

17. La Rodó, 2250 puntos

18. Kalumkembé, 2235 puntos

19. Barrica, 2231 puntos

20. Elegguá, 2210 puntos

21. Afrocan, 2205 puntos

22. La Facala, 2192 puntos

23. La Sombra Candombe, 2179 puntos