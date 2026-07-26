La encrucijada del Hotel Alción: el gigante de Solís que está cerrado desde 2016 y genera opiniones divididas

A más de diez años de su cierre, el histórico Hotel Alción de balneario Solís de Maldonado continúa sin una definición sobre su futuro. Mientras el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) reabrió recientemente el sector de cabañas y el camping de la colonia de vacaciones, el emblemático edificio principal permanece fuera de funcionamiento desde 2016 y su futuro es incierto.

El hotel fue construido en 1939 y desde 1961 pertenece al Sindicato Médico del Uruguay, que lo adquirió para destinarlo a colonia de vacaciones para sus afiliados. Durante décadas fue sede de congresos, actividades científicas y culturales, además de recibir a distintas personalidades nacionales. Además, brindaba servicios a los niños que concurren a la escuela pública Solís y al centro CAIF de Cerros Azules. Empleaba a trabajadores de Solís, Pan de Azúcar y Gregorio Aznárez. El predio cuenta con 85 habitaciones, bares, salas de estar, salones, terrazas cubiertas y al aire libre, varios comedores, canchas de tenis, ascensor y piscina.

Fuentes vinculadas al hotel, que buscan una solución para su funcionamiento, dijeron a El País que la discusión sobre el destino del complejo lleva varios años y enfrenta "dos concepciones diferentes" dentro del sindicato. Explicaron que algunos socios aportaban una cuota adicional, de forma voluntaria, que les otorgaba beneficios para alojarse en el Alción y que, pese a que el hotel permaneció cerrado durante años, continuaron realizando ese aporte.

Según relataron, una anterior directiva promovió la venta de la colonia de vacaciones, decisión que fue respaldada en una asamblea realizada en octubre de 2022. Sin embargo, un grupo de socios impulsó una nueva convocatoria, reunió firmas y logró que en diciembre de ese mismo año se realizara otra asamblea en la que se resolvió revertir esa decisión y designar delegados para trabajar en alternativas que permitieran preservar el complejo.

Las fuentes señalaron que actualmente "se está viviendo esa tensión" dentro del sindicato. Mientras el proyecto del camping y las cabañas ya fue concretado, sostienen que "el proyecto grande sigue siendo el hotel" y que todavía no existe una definición sobre cómo financiar su recuperación.

Hotel Alción en el balneario Solís. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Qué dice la directiva del SMU

La secretaria médica del SMU Daniela Paciel, explicó a El País que el Hotel Alción "permanece cerrado debido al deterioro estructural del edificio" y a que "la inversión necesaria para rehabilitarlo es muy elevada". Señaló que el inmueble no volvió a utilizarse porque las condiciones edilicias "hacen inviable, por el momento, su recuperación con los recursos del sindicato".

En ese contexto, sostuvo que el SMU decidió crear un nuevo espacio de descanso para sus afiliados, al entender que forma parte de sus funciones "promover el bienestar físico, mental y espiritual de los médicos". Indicó que el tradicional modelo de colonia de vacaciones fue "sustituido por un formato adaptado a las nuevas formas de vacacionar de las familias", ya que, a su juicio, "los hábitos y preferencias cambiaron con el paso de los años" y ese fue uno de los factores que incidió en el cierre del Alción.

Paciel explicó que el nuevo complejo, integrado por cabañas, está pensado para médicos, estudiantes de Medicina y sus familias, aunque también permanece abierto al público y a otras personas vinculadas al sindicato. Destacó que cuenta con piscina, espacios para practicar deportes y áreas recreativas, y afirmó que actualmente es "la principal apuesta del SMU en materia de turismo y recreación para sus afiliados".

No obstante, remarcó que el sindicato nunca abandonó la idea de recuperar el Hotel Alción. Aseguró que "desde su cierre se han buscado distintas alternativas de inversión y de refuncionalización del edificio, incluyendo la posibilidad de sumar socios privados o apoyo estatal, aunque hasta el momento ninguna iniciativa prosperó debido al alto costo que implica la obra". Recordó además que, "cuando años atrás se planteó la posibilidad de vender el inmueble, la asamblea de socios resolvió rechazar esa opción, por lo que el objetivo continúa siendo encontrar una solución que permita preservar el edificio".

Hotel Alción en el balneario Solís. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

La dirigente subrayó que "el SMU se financia exclusivamente con los aportes de sus afiliados y no recibe asistencia económica de otros organismos, por lo que debe priorizar el uso responsable de sus recursos". En ese sentido, señaló que el sindicato mantiene a su personal, desarrolla nuevas inversiones, construye una nueva sede y administra otros espacios, como un campo deportivo, al tiempo que procura "ofrecer alternativas de recreación acordes a las nuevas demandas de sus socios".

Paciel también advirtió sobre el impacto que la erosión costera está generando en el predio del Hotel Alción, particularmente en la zona de la piscina y otros sectores cercanos al mar. Explicó que "el avance de la costa representa un problema adicional para cualquier proyecto de recuperación del inmueble" y que "el sindicato trabaja para preservar tanto el patrimonio como el entorno natural".

Con ese objetivo, informó que el SMU "analiza contratar una consultora especializada en temas ambientales, integrada por ingenieros, biólogos y otros técnicos, para definir cuáles son las medidas más adecuadas". Sostuvo que "la intención es proteger el predio sin generar efectos negativos sobre el ecosistema costero, evitando soluciones que puedan trasladar el problema a otras zonas". Según afirmó, "el propósito es conservar el patrimonio del sindicato, proteger el ambiente y mantener ese tramo de la costa como un espacio seguro y disfrutable para la población".

Hotel Alción en el balneario Solís. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Cierres temporales y definitivo

En marzo de 2014, el Comité Ejecutivo del SMU resolvió el cierre preventivo del establecimiento tras recibir un informe técnico que advertía sobre problemas estructurales, sanitarios y eléctricos que podían implicar riesgos para los usuarios y responsabilidades para las autoridades. La decisión generó fuertes cuestionamientos tanto de agrupaciones internas del sindicato como de la Comisión Directiva de la colonia y de los trabajadores, quienes ocuparon el hotel en rechazo a la medida y sostuvieron que el informe no señalaba riesgo de derrumbe y que el edificio contaba con habilitación de Bomberos.

Posteriormente, durante una instancia en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), fueron refutados varios de los argumentos técnicos utilizados para justificar el cierre. Finalmente, en una asamblea realizada el 8 de mayo de 2014, los socios resolvieron reabrir la colonia al considerar que no existían riesgos que impidieran su funcionamiento, según consta en un informe de la Comisión Directiva de la Colonia de Vacaciones remitido al Comité Ejecutivo del SMU en enero de 2022.

En 2015, el Comité Ejecutivo volvió a disponer un cierre temporal, esta vez argumentando el deterioro del edificio, observaciones de Bomberos, déficit operativo, una plantilla de personal sobredimensionada y una baja utilización por parte de los socios. Sin embargo, la nueva conducción del SMU, presidida en ese momento por Gustavo Grecco, decidió reabrir el complejo para la temporada 2015-2016 luego de realizar las reparaciones recomendadas y designó a Federico Martiarena como interventor-gerente.

Hotel Alción en el balneario Solís. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Pese a ello, en abril de 2016 se resolvió el cierre definitivo del Alción, decisión que se tomó pese a que esa temporada había finalizado con superávit por primera vez en tres años. En ese momento empleaba a unas 60 personas durante la temporada alta. Tras el cierre, aproximadamente la mitad de los trabajadores fue desvinculada de inmediato y, con el paso del tiempo, el resto también fue despedido ante la falta de una solución para reabrir el establecimiento. En la actualidad permanecen únicamente dos funcionarios encargados del cuidado del edificio, además de un jardinero y una empresa de seguridad.

De acuerdo con las mismas fuentes, desde el cierre no se realizaron tareas de mantenimiento integral, más allá de las reparaciones puntuales que pudieron efectuar los funcionarios que permanecen en el lugar. El ingreso al edificio no está habilitado al público y solamente pudo ser realizado por las delegadas designadas por la asamblea de socios, quienes concurrieron acompañadas por arquitectos para evaluar el estado de las instalaciones.

Otra situación preocupante refiere a la erosión de la costa en Solís. En noviembre de 2023, el entonces director de Vialidad del MTOP, Hernán Ciganda, anunció a radio RBC que, tras la temporada de verano de 2024, se iba a realizar la construcción en la costa del balneario Solís para frenar la erosión de las barrancas. La obra se iba a realizar en el sector donde se encuentran el Hotel Alción y el Club del Balneario Solís. En el club las obras se hicieron y esto perjudicó al hotel, debido a la fuerza de la erosión y su impacto en el edificio, llegando a la piscina.

Las obras en la costa del Alción se iban a realizar en febrero de 2025. Por el momento, según informaron desde los Ministerios de Ambiente y Transporte y Obras Públicas no se avanzó en acciones concretas, pese a que el SMU en un comunicado advirtió que esta situación podría afectar a la piscina del edificio. Según indicaron a El País, los reclamos por erosiones costeras se presentan ante la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) de Ambiente y en caso de que se ejecuten trabajos de obras se da paso a la actuación de la Dirección de Hidrografía del MTOP.

Hotel Alción en el balneario Solís. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Patrimonio histórico

Uno de los principales planteos realizados por este grupo fue impulsar la declaración del Hotel Alción como Patrimonio Histórico Nacional. Este proceso se inició en la búsqueda de una posible solución para lograr su restauración. La iniciativa fue presentada en diciembre de 2024, tras un asesoramiento del exdirector de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, William Rey, con el argumento de que esa figura permitiría acceder a beneficios fiscales para eventuales inversores.

Sin embargo, el trámite quedó suspendido cuando, según las fuentes consultadas, el SMU no autorizó que continuara el procedimiento solicitado por los técnicos de la Comisión de Patrimonio. La declaración finalmente no prosperó.

Por otro lado, en mayo de 2023 se realizó una visita de delegados de la asamblea con autoridades del SMU y donde participó el arquitecto Salvador Schelotto. En ese entonces el presidente de la Comisión Directiva de la Colonia de Vacaciones del SMU era Gustavo Grecco y la presidenta del SMU, Zaida Arteta. El objetivo del recorrido fue evaluar el estado de las instalaciones y obtener un diagnóstico que permita estudiar alternativas óptimas para su reacondicionamiento.

Hotel Alción en el balneario Solís. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Interés empresarial

Las mismas fuentes indicaron además que empresarios privados manifestaron interés en desarrollar proyectos de inversión para el complejo, aunque hasta el momento no hubo una definición concreta sobre esas propuestas.

En 2016 el SMU convocó a interesados para presentar proyectos de reconversión del Hotel Alción. Tres empresas respondieron al llamado y la Comisión Directiva de la Colonia de Vacaciones seleccionó la propuesta de Costa Uruguay, decisión que posteriormente fue respaldada en la asamblea correspondiente. La iniciativa mantenía como condición innegociable la propiedad del 100% del hotel por parte del SMU, así como la prioridad de sus socios en el uso de las instalaciones, mientras que la empresa privada se limitaría a la gestión hotelera a cambio de una remuneración fija y otra variable vinculada a resultados.

El proyecto contemplaba una remodelación integral del edificio, con la renovación total de las instalaciones eléctricas y sanitarias, pisos, paredes, piscina interior, acondicionamiento térmico y acústico, incorporación de energías renovables mediante paneles solares y la creación de habitaciones VIP. Además, preveía la construcción de un centro de convenciones con dos salas para 272 personas equipadas con tecnología de última generación. La inversión estimada ascendía a US$ 4,2 millones y el SMU financió la elaboración de los estudios técnicos y económicos necesarios para gestionar un crédito bancario.

Club del balneario Solís. Foto cedida a El País.

Mientras tanto, el predio comenzó a recuperar parte de su actividad. Las diez cabañas fueron inauguradas el pasado 15 de enero y funcionan bajo un sistema de reservas con tarifas diferenciadas para socios del Servicio Básico de Alojamiento, socios comunes y público en general. Sin embargo, el histórico edificio principal del Hotel Alción continúa cerrado y sin un cronograma definido para futuro.