Inquieta en el Pit-Cnt la posibilidad de que el Gobierno decida la postergación de gastos en la Rendición de Cuentas

El Pit-Cnt definirá este martes la lista de oradores para el acto del Día de los Trabajadores del 1° de mayo y está previsto que a los planteos de largo plazo, como el impulso a un impuesto al 1% más rico de la población (lo recaudado se destinaría al combate a la pobreza infantil), la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial y los cambios al sistema de seguridad social, sume su inquietud por la posible postergación de gastos en la próxima Rendición de Cuentas que planteó el ministro de Economía, Gabriel Oddone. El ministro mencionó esa posibilidad ante la desaceleración del crecimiento económico que se verificó el año pasado y que continuaría en este.

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) seguramente tendrá una asamblea esta semana y analizará el punto, dijo a El País su dirigente y vicepresidente de la central sindical, José Lorenzo López.

“Los anuncios son desalentadores. Nosotros fuimos claros en que el incremento presupuestal fue muy magro y si el ministro anuncia posibles ajustes, obviamente nos preocupan”, agregó.

El impacto de la IA

El Pit-Cnt quiere plantear en el tradicional acto la necesidad de implementar lo que denomina una “estrategia nacional de desarrollo” y el abordaje de la nueva organización del mundo del trabajo, dijo López. En este sentido, el instituto Cuesta-Duarte de la central sindical organiza este miércoles en el anfiteatro del Pit un seminario denominado “Inteligencia Artificial, dimensiones e impactos”. Disertarán Mariela Quiñones, profesora de Sociología del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de la República, Juan Raso Delgue, especialista en Derecho del Trabajo (ex Grado 5), también de la Universidad de la República y Lorena Etcheverry, profesora del Instituto de Computación, de la Facultad de Ingeniería de la universidad estatal. En el Pit-Cnt existe temor por la posibilidad de que el crecimiento en el uso de la Inteligencia Artificial lleve a una pérdida neta de empleos.

La consigna elegida para el acto del 1 de mayo será “Por trabajo, salario y justicia social. El Uruguay es su gente”. Según supo El País se barajan dos posibilidades: que los oradores sean el dirigente comunista del sindicato de la construcción (Sunca), Javier Díaz y López o que haya un único orador y sea el presidente de la central, el dirigente metalúrgico, Marcelo Abdala, que es militante comunista. Las dos grandes corrientes internas en el Pit-Cnt son la identificada con el Partido Comunista y la alianza entre la agrupación moderada “Articulación” y “En Lucha” que tiene como principal referente a López.

La proclama tendrá abundantes alusiones a la cuestiones internacionales y condenará la intervención estadounidense en Venezuela que culminó con la detención del ex dictador Nicolás Maduro el 3 de enero. El contenido del documento será definido básicamente con aportes del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt.

Por su parte, Enrique Méndez, secretario de Organización de la central sindical, dijo en el portal de la organización que “la productividad ha crecido significativamente en las últimas décadas, pero ese crecimiento no siempre se traduce en mejores condiciones de vida para la población”. Por esa razón, el movimiento sindical plantea “avanzar hacia la reducción de la jornada laboral como una forma de mejorar el bienestar de la ciudadanía”.

El Pit-Cnt pretende que se instaure una jornada laboral de 40 horas semanales sin pérdida salarial. La idea es acompañada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que conduce el comunista Juan Castillo. Sin embargo, el ministerio de Economía, que dirige Oddone no apoya esta iniciativa ni la creación del impuesto al 1% más rico ni otra iniciativa diseñada por Castillo que supondría un sistema de “preaviso” en los despidos que deberían formular las empresas que quieran reducir su personal.