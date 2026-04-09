Cámara de Industrias y Pit-Cnt lanzaron un proyecto conjunto y destacaron la alianza como señal de madurez

La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y el Pit-Cnt presentaron "País Industrial", un proyecto conjunto a través del cual las empresas y los trabajadores buscarán fomentar el desarrollo productivo del sector y el empleo, así como tener mayor incidencia en el diseño de políticas públicas.

El proyecto prevé el desarrollo de investigación, capacitación y elaboración de propuestas. Abordará ocho ejes, entre los que se destacan la formación para el futuro del trabajo, el desarrollo territorial de la industria y la integración productiva.

El presidente de la CIU, Leonardo García resaltó la alianza con el Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt y señaló que "cualquiera de las dos organizaciones podría haber hecho el mismo trabajo por separado; sin embargo, se tuvo la madurez de realizar un trabajo conjunto que pone el foco en la industria nacional".

Bajo la consigna "La industria propone, Uruguay se desarrolla", las autoridades de la CIU y del Pit-Cnt explicaron que también se prevé la creación de un foro de referentes industriales, integrado por representantes sindicales, empresariales y del ámbito académico, que se reunirá de forma periódica. En ese marco, se evaluará la presencia y el impacto de las industrias en la región, así como las oportunidades para su instalación en Uruguay.

La iniciativa es financiada por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), respaldada por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, e Industria, Energía y Minería y apoyada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El presidente Yamandú Orsi en el evento sobre "País Industrial" Foto: Presidencia de la República.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezó la presentación realizada ayer en la Torre Ejecutiva, que contó con la presencia de autoridades nacionales, del presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala; del director general del Inefop, Miguel Venturiello, así como de referentes del ecosistema empresarial, trabajadores y sindicatos.

El proyecto también contempla el desarrollo de herramientas de monitoreo de la actividad y el empleo industrial a través de la puesta en marcha de un Observatorio de la Industria. Asimismo, el Instituto Cuesta Duarte impulsará instancias de formación dirigidas a trabajadores en materia de política industrial.

Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería. Foto: Presidencia de la República.

La ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, afirmó que este nuevo proyecto “va a permitir trabajar en la creación de políticas públicas de mediano y largo plazo, conociendo las distintas realidades de los departamentos y de las regiones de nuestro país”.

En tanto, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, recordó que entre las 63 prioridades definidas por el gobierno, se incluye generar “más y mejor empleo".