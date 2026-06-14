Informáticos del Poder Judicial advierten que es “casi imposible trabajar” por falta de funcionarios

De a poco empiezan a aparecer los pedidos vinculados a la Rendición de Cuentas pese a que el Poder Ejecutivo aún no la envío y a que ya dijo que no pretende apartarse de sus lineamientos de gasto cero. Hay tiempo hasta el 30 de junio pero, previo a esa instancia, la Asociación de Informáticos Judiciales concurrió al Parlamento a recordar un ya viejo reclamo: la escasez de funcionarios en el área informática en el Poder Judicial.

El presidente de la asociación, Gustavo Gómez, planteó que “hace seis años perdieron el 40% de los técnicos de Informática del Poder Judicial” y que “la situación viene empeorando”. Tienen el problema -según indicó en la comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores- de que “se han realizado concursos, pero siguen quedando desiertos y no se consigue personal”.

“Al principio, por lo menos, conseguíamos a los que se recibían, pero hoy ya ni a esos. Eso nos ha llevado a que cada vez seamos menos para atender todas las tareas que tiene el Poder Judicial, que hace de todo, desde el desarrollo, la parte de CPD -tiene uno de los más grandes del país-, la infraestructura, las comunicaciones, la mesa de ayuda a todos los juzgados, la parte del ministerio fiscal, de la Policía, orden de allanamiento y cámara Gesell”, señaló.

Gómez explicó que cada vez se les está haciendo “más difícil poder cubrir los servicios”. Hoy en día se dividen las tareas “entre todos para tratar de hacer todo con los perjuicios y los problemas que eso puede generar porque saltas de un tema a otro”, dijo a los senadores.

Uno de los puntos críticos es que tienen dos personas para la ciberseguridad para cubrir todo el país, cuando hay más de 5.000 servidores y 5.000 funcionarios.

El presidente de la asociación hizo hincapié en que “se está haciendo casi imposible trabajar” porque están “en todos los lugares del país, incluso donde no hay otros organismos”. “Año a año se va complicando y complejizando porque salen funcionarios, pero no entran”, añadió.

También se enfrentan a las jubilaciones del personal: “Este año se pueden jubilar cuatro personas, el siguiente dos y el otro cuatro más. Además, se están llevando el know how porque hay mucha cosa relativa a la infraestructura y al conocimiento que lo estamos perdiendo”.

Ya le pidieron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social llevar a la Suprema Corte de Justicia a una instancia de negociación colectiva para plantear la situación. Escenario -aclaró Gómez- que la “Corte conoce y ha apoyado”.

“La idea es plantear el tema salarial, pero también el organizativo. Queremos hacer una reestructura para dar más cargos. Está votado por el Parlamento un cargo más de técnico especializado, pero como nunca se le dio recursos eso quedó muerto”, indicó.

Por eso, de cara a la Rendición de Cuentas -que entienden que va a ser difícil-, piden que se les den los mecanismos para “ser un poco más atractivos” y convocar personal.

En respuesta a la asociación, el senador frentista Aníbal Gloodtdofsky dijo: “Está claro que una situación tan extrema resulta dramática para la misma administración, porque en algún momento se van a jubilar o se van a ir y el Poder Judicial, en los tiempos que corren, no puede funcionar a lápiz y papel, ya no, ya no hay vuelta atrás”. Les dijo, además, que los reclamos quedaron anotados para la instancia presupuestal, que será en los próximos meses.