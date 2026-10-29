"El cielo es tuyo": la sentida despedida a Daniel Ubillos, piloto fallecido en accidente en Guazuvirá

Daniel Ubillos, piloto retirado de la Fuerza Aérea Uruguaya, falleció este miércoles tras un accidente aéreo en Guazuvirá, balneario del departamento de Canelones. El hombre era uno de los dueños y fundadores del aeródromo Green y seguía volando en el ámbito civil; además, trabajaba como contador y gerente de Tesorería de la Asociación Española.

Compañeros, colegas e incluso vecinos de la zona del aeródromo se volcaron en sus redes sociales para despedir al piloto. Enzo Valdez, creador de contenido audiovisual, lo recordó con un video en el que se lo puede ver haciendo una maniobra aérea, de la que era aficionado.

"Vuela alto, Daniel, el cielo es tuyo. Qué tristeza enorme todo lo que pasó este mediodía. Los que vimos volar a Daniel entendemos la magnitud que presenta la pérdida de un ser humano tan cálido", escribió en Instagram.

Debajo de su publicación una mujer comentó: "desde San Luis pasé muchos ratos viéndolo hacer sus acrobacias en el aire. Me encantaba". Otro usuario, que había aprendido a volar con él, recordó su trato cercano con los demás: "Mi instructor, gran compañero, mejor persona. Q.D.E.P", contó.

Pilotos estaban practicando para un evento al momento del accidente

El accidente ocurrió próximo al mediodía de este miércoles, cuando dos avionetas chocaron en el aire durante un entrenamiento. El otro piloto consiguió aterrizar de emergencia en Green. Si bien Ubillos también intentó hacerlo, su avión cayó en una zona de monte. Según informó la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), era el único ocupante de su aeronave.

Los pilotos practicaban vuelo en formación para una presentación que iban a tener en un evento a desarrollar en Colonia el próximo fin de semana. Durán explicó que el grupo de acrobacias se había formado recientemente y que ambos pilotos tenían experiencia. Según su relato, durante las maniobras hubo un contacto entre los aviones y Ubillos no consiguió recuperar el suyo y buscó realizar un aterrizaje de emergencia. Las circunstancias todavía están siendo investigadas, por lo que se desconoce si se trató de un error técnico o de una falla mecánica.

De Atlántida a la aviación militar y civil

Ubillos había nacido y se había criado en Atlántida. En una entrevista publicada por el diario El Pueblo de Salto en setiembre de 2023, contó que se había recibido de contador en 2004 y que trabajaba en la Asociación Española desde 2007. Para ese entonces residía en Montevideo y su carrera militar había quedado atrás, aunque seguía pilotando.

Se retiró de la Fuerza Aérea con el grado de capitán y era instructor de aviones monomotores y multimotores, según un comunicado de la Española reproducido en aquella publicación. La web de la mutualista lo identifica como gerente de Tesorería.

Su relación con el vuelo también quedó registrada en textos. En un artículo firmado por él en la revista Alas, de la Escuela Militar de Aeronáutica, recordó sus experiencias con un avión de entrenamiento. Escribió sobre la emoción de volar, la formación de los cadetes y el lugar que esa aeronave ocupaba en la memoria de quienes habían aprendido a pilotarla. "No es fácil decir adiós a un amigo", expresó al despedir al avión.

En setiembre de 2023 su vínculo con la aviación lo llevó a protagonizar una recreación del primer vuelo aeropostal del Uruguay, realizado por el italiano Bartolomeo Cattaneo en 1912. Ubillos pilotó un Beechcraft Baron 55 desde Salto, con escala en San José antes de llegar a Melilla, y transportó correspondencia en una actividad vinculada a los 170 años de la Asociación Española.

En febrero de 2025 participó en otra operación aeropostal, esta vez entre Punta del Este y Florida, con un posterior traslado de la correspondencia en helicóptero al Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry. Según el Correo Uruguayo, fue el primer envío postal del país que combinó avión y helicóptero. La institución reconoció a Ubillos durante la actividad.