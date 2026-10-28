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El País Información Policiales

Video muestra momentos previos al accidente entre dos avionetas en Guazuvirá, que terminó con un muerto

Un registro captado por un vecino desde San Luis muestra a las dos avionetas volando juntas mientras practicaban para un evento previsto para el fin de semana, cerca de un aeródromo privado.

El País
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28/10/2026, 16:35
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Accidente entre dos avionetas en Guazuvirá.
Accidente entre dos avionetas en Guazuvirá.
Foto: captura de pantalla.

Un video grabado durante la mañana de este miércoles captó los momentos previos al siniestro aéreo entre dos avionetas en Guazuvirá, departamento de Canelones, que terminó con una persona fallecida.

La filmación a la que pudo acceder El País fue grabada por un vecino de la zona desde el balneario de San Luis. En ella pueden verse a ambas aeronaves volando juntas sobre un cielo despejado, marcado por la estela de condensación de las avionetas.

Los pilotos se encontraban cerca de un aeródromo privado y realizaban maniobras en formación para un evento previsto para el próximo fin de semana, según informaron fuentes policiales a El País.

Dos avionetas chocaron en Guazuvirá y hay un fallecido; estaban practicando para un evento

El comunicado de la Fuerza Aérea Uruguaya después del accidente

En un comunicado, la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) informó que, tras la "colisión" en el aire entre ambas aeronaves civiles, una de ellas logró realizar un aterrizaje de emergencia en las instalaciones del Aeroclub de Green. La segunda avioneta, en cambio, se precipitó a tierra y su único ocupante falleció.

"En el lugar se encuentra desplegado personal de la Junta Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, integrado por su director y un investigador. Son quienes llevan adelante las actuaciones y pericias correspondientes con el objetivo de determinar las causas y circunstancias del suceso", expresó el Ministerio de Defensa Nacional.

Instalaciones del Aeródromo Green en Guazuvirá, cerca del accidente entre dos avionetas que terminó con una persona fallecida.
Instalaciones del Aeroclub de Green, cerca del accidente entre dos avionetas que terminó con una persona fallecida.
Foto: Ignacio Sánchez/El País
Helicóptero en el Aeródromo Green de Guazuvirá, cerca del accidente entre dos avionetas que terminó con una persona fallecida.
Helicóptero en el Aeródromo Green de Guazuvirá, cerca del accidente entre dos avionetas que terminó con una persona fallecida.
Foto: Ignacio Sánchez/El País
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