El cambio clave en PedidosYa que cambia los pedidos nocturnos: así funcionará la nueva medida de seguridad

La Unión de Trabajadores de PedidosYa (UTP), sindicato que nuclea a los empleados de la aplicación de deliveries, anunció que a partir de este lunes 4 de mayo, dejarán de recibir efectivo luego de pasadas las 19:00 horas.

Según un comunicado de la empresa enviado a los trabajadores y difundido por el sindicato, la medida se da "atendiendo las recomendaciones del Ministerio del Interior". En ese sentido, sostienen que van a poner a prueba esta nueva medida para que la "experiencia" de los empleados "prestando servicio" sea "más segura".

En tanto, desde UTP califican esta decisión de la empresa como "un logro significativo del colectivo de trabajadores" ya que responde "a uno de los principales factores de riesgo" a los que están expuestos diariamente. En esa línea, argumentan que circular con dinero en efectivo durante horarios nocturnos "nos vuelve especialmente vulnerables frente a rapiñas y hechos de violencia".

"Tal como fuera planteado por nuestro Sindicato ante las autoridades, esta medida se inscribe dentro de la necesidad de adoptar acciones reales de prevención y protección de la salud y seguridad en el trabajo de los repartidores y repartidoras", añade el comunicado.

Además, trajeron a flote el diálogo mantenido con el sindicato por parte del Ministerio del Interior y que "se haya avanzado en este sentido". Aún así, entienden esto como "un primer paso".

"Resulta imprescindible continuar profundizando en la implementación de nuevas medidas que garanticen condiciones de trabajo seguras y dignas", añadieron.

Trabajadores habían planteado no trabajar con efectivo en determinados horarios

El pasado lunes, representantes de UTP mantuvieron una reunión con el ministro del Interior Carlos Negro así como con la cúpula policial encabezada por el Jefe de Policía Nacional (José Azambuya), luego de que tres repartidores fueran asesinados en las últimas semanas y desde el sindicato realizaran varias manifestaciones en reclamo de mayor seguridad para los trabajadores.

Allí, desde el sindicato plantearon la necesidad de no trabajar con efectivo a partir de determinado horario, medida que se materializó en las últimas horas, así como delimitar zonas rojas para los deliveries.

Carlos Negro reunido con representantes de la Unión de Trabajadores de Pedidos Ya. Foto: @CNegro7

"La situación, como trabajadores, es algo que venimos denunciando hace tiempo con la empresa, tratando de tener reuniones para buscarle una solución, a veces nos vemos obligados por la aplicación (PedidosYa) a llevar pedidos por efectivo a altas horas de la noche a lugares que son peligrosos", sostuvo Yornel Morales, vocero del sindicato una vez concluido el encuentro con las autoridades. Para él, esto hace que se expongan "a veces sin necesidad".

"Uno de los puntos que hemos recogido de la mayoría de los repartidores en la calle, es el tema de los pedidos en efectivo", apuntó.

Explicó que los pedidos que se abonan en efectivo "cualquier persona que se registe en la aplicación como cliente los puede realizar". Subrayó que hay una diferencia entre esta modalidad y el pago con tarjeta de débito, ya que, en el caso de un robo, la Policía "puede realizar la trazabilidad".