Cuántos idiomas habla el papa León XIV

Robert Francis Prevost, nombre del reconocido papa León XIV domina cinco idiomas y tiene conocimientos de lectura en otros dos. Su nacimiento en Estados Unidos, y sus décadas vividas en Perú, hacen que domine el inglés y el español, a los que le suma el italiano, francés y portugués.

A su vez, el actual sumo pontífice de la Iglesia católica tiene conocimientos de lectura en alemán y latín, según informa el medio especializado National Catholic Reporter. Su capacidad para comunicarse en esta serie de lenguas se ha demostrado en diversas oportunidades a lo largo de sus viajes apostólicos, además de sus encuentros con cientos de autoridades y celebridades desde su asunción.

El intercambio de obsequios entre el papa León XIV y el presidente Yamandú Orsi. Foto: Natalia Rovira.

Quién es el León XIV: el segundo papa que visita Uruguay

Nacido el 14 de setiembre de 1955, en Chicago, Estados Unidos. Hijo de Louis y Mildred, es el más chico de tres hermanos. Amante del tenis, de la lectura y de andar a caballo; logró obtener la maestría en Divinidad en Teología en la Unión Teológica Católica de Chicago.

En 2015 logró obtener la nacionalidad peruana, donde es prefecto del Dicasterio para los Obispos y arzobispo emérito de Chiclayo, Perú. En ese país, acumuló varios años de su vida como misionero, donde enfrentó la pobreza y a un grupo cristiano plagado de casos de corrupción y abuso sexual.

Lo describen como una persona callada, que sabe escuchar, y que trabaja con discreción y firmeza. Logró un ascenso exponencial dentro del Vaticano, especialmente durante los últimos años de vida del papa Francisco.

Tras su asunción, el sumo pontífice se colocó en otra línea de sucesión, la de León XIII. Su legado, fue marcado por el impulso de la doctrina social moderna durante la revolución industrial. Su propia encíclica, llamada Magnifica Humanitas, aborda la preocupación por la justicia social y los marginados tras los avances tecnológicos, aunque su foco se encuentra en la era de la inteligencia artificial.