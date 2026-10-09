B’nai B’rith aseguró que la fecha elegida para la marcha por Palestina fue "una ofensa" hacia el pueblo judío

Tras la movilización organizada por la Coordinación por Palestina este jueves, que concentró a varios colectivos sociales y políticos en una marcha por la Avenida 18 de Julio, la organización B’nai B’rith en Uruguay emitió un comunicado expresando “preocupación por la fecha elegida y por lo que esa convocatoria omite”.

Recordaron que el miércoles previo se cumplieron tres años del atentado de Hamás en Israel (7 de octubre de 2023) donde fueron asesinadas más de 1.200 personas y hubo 251 secuestrados. “Fue la mayor masacre de judíos desde el Holocausto”, afirmaron.

En ese sentido, la organización internacional con representación en Uruguay señaló que la movilización realizada un día después de aquel aniversario guardó un “silencio” sobre las víctimas del ataque de Hamas y la “organización terrorista” que la perpetró.

Reclamaron además que “ningún dirigente del Frente Amplio”, partido que tuvo representantes en la marcha, expresó públicamente “una palabra de memoria” con las víctimas en Israel.

La fecha elegida “pesa por sí misma”, insistieron, por lo que “una marcha convocada el 8 de octubre no es una marcha por la paz, es una ofensa hacia un pueblo”.

Marcha por Palestina en Montevideo. Concentración en la Intendencia. https://t.co/4p5AaZ1aTl — leo sarro press (@leosarro) October 8, 2026

B’nai B’rith reclamó a quienes invocaron los derechos humanos en las proclamas que esa reivindicación no fue acompañada de la “solidaridad” esperada, y que la memoria de las víctimas fue “subordinada a la agenda política del momento”.

“Una paz verdadera exige condenar sin ambigüedades la violencia contra civiles, venga de donde venga, y acompañar a todas las víctimas. Lo que no se nombra se olvida, y la memoria de las víctimas no se delega. Desde B'nai B'rith Uruguay seguimos recordándolas, acompañando a sus familias y defendiendo los derechos humanos de todas las personas, sin excepciones”, concluyeron.