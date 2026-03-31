Basural endémico en Ciudad de la Costa: montañas de basura, desesperación de vecinos y qué dice la intendencia

Montañas de ramas, bolsas, ropa, objetos electrónicos, sillas, bicicletas, electrodomésticos rotos y hasta carritos de bebé. Esa es la imagen de la calle De la Esperanza, en el barrio El Palmar, en Ciudad de la Costa (Canelones). Los vecinos de la localidad están desesperados porque la suciedad no hace más que crecer y no encuentran solución.

La imagen se extiende por casi tres cuadras, tal y como pudo comprobar El País. Vecinos tomaron fotos y videos desde la calle Hugo Méndez hasta Santa Elena y las montañas de basura y podas se acumulan frente a terrenos aún sin edificaciones.

“Han tomado todas estas cuadras como tiradero de basura y es muy normal venir y tener que discutir con algún camión que está dejando basura, teniendo a dos km el tiradero de la intendencia para esta clase de residuos”, detalló en diálogo con El País Juan, un vecino del barrio.

Según mostró el vecino, desde enero ha enviado más de 20 mensajes al teléfono de gestión ambiental de la Intendencia de Canelones para hacer saber de la situación y no ha recibido “ningún tipo de respuesta”.

“En frente está lleno de árboles, material inflamable y se ha prendido fuego varias veces. Ahora hay bicicletas, heladeras, lo que te puedas imaginar. Y todo termina en que viene una máquina de algún vecino que lo termina enterrando por ahí. Pero no puede funcionar así siendo que estamos a 1 km de la base desde donde salen los camiones recolectores”, lamentó el vecino de El Palmar.

La respuesta de la Intendencia de Canelones

Al ingresar a la web de la Intendencia de Canelones, se detalla que la recolección de residuos especiales, a saber, podas, bolsas de pasto, residuos voluminosos y bolsas de escombros, se gestiona a través de la línea 1828, que funciona todos los días, las 24 horas.

Allí se detalla que "se retiran hasta 4 metros cúbicos de residuos especiales por vez. En caso de volúmenes mayores, se deberá solicitar el servicio cada vez".

Rodrigo González, director general de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones, explicó en diálogo con El País que en este caso no estamos hablando de residuos intradomiciliarios sino que ya cataloga como basural endémico. "No logramos que permanezca limpio", lamentó aunque confirmó que está programado que este próximo mes se realice limpieza en la zona.

Basura acumulada en barrio El Palmar Foto: El País

González detalló que tienen registrados 40 basurales endémicos en toda la costa y parte del trabajo de esta gestión será el de "centralizaciones de control, con cámaras para aplicar ley de faltas y multas", una tarea que "lleva tiempo".

Además, se trabajará en programas de "cuidado de la comunidad, para generar control social"; "Si no, tendríamos que poner inspector en cada basural", enfatizó.

En tanto, se trabajará junto con los alcaldes de toda la franja costera en un plan de registro de jardineros, a fin de tener un mejor control de dónde se tiran las podas y cómo controlar mejor su deshecho.