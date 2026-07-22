Último día para anotarse en llamado laboral del MEF con sueldo de $ 89.604 por una carga de 40 horas semanales

Este martes 22 de julio a las 23:59 cierra el llamado laboral del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por el cargo de Técnico en Gestión de Calidad por un sueldo mensual de $89.604, en base a una carga horaria semanal de 40 horas.

La contratación se realizará por un período inicial de 12 meses y será bajo la modalidad de arrendamiento de servicios, prorrogables hasta la finalización del proyecto financiado por el Banco Mundial, en base a las necesidades del MEC.

El profesional cumplirá sus funciones en la sede del Instituto Nacional de Estadística, ubicada en la calle Santiago de Liniers 1280 en Montevideo. A su vez, esté responderá a la supervisión de la Unidad de Gestión de Calidad con el objetivo de evaluar, implementar y proponer mejoras dentro del Sistema de Gestión de la Calidad del INE.

Tareas y funciones para el cargo en el INE

Entre las principales actividades a desarrollar en el puesto, se destacan:

Implantar y monitorear el Sistema de Gestión de la Calidad del INE.

del INE. Participar en el diseño de planes, métodos y procedimientos de verificación de la información generada por el instituto y el Sistema Estadístico Nacional .

. Redactar manuales, procedimientos y documentos que integren el sistema.

Capacitar al personal del organismo en materia de calidad y seguridad de la información .

. Participar de los procesos de certificación internacional bajo normas específicas.

Coordinar grupos de trabajo dedicados al análisis de procesos y la propuesta de mejoras operativas.

Fachada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Foto: Ministerio de Economía y Finanzas

Requisitos para aplicar al puesto en el INE

Requisitos excluyentes:

C ontar con título de nivel medio o ser estudiante avanzado (tercer año aprobado) en las áreas de Ingeniería , Arquitectura , Medicina o Ciencias , expedido o revalidado por la Universidad de la República o institutos terciarios habilitados.

ontar con (tercer año aprobado) en las áreas de , , o , expedido o revalidado por la Universidad de la República o institutos terciarios habilitados. Título de Técnico o Graduado en Gestión de la Calidad con una duración mínima de 100 horas lectivas.

con una duración mínima de 100 horas lectivas. Acreditar un mínimo de dos años de experiencia vinculadas a la producción de estadísticas o como consultor en la implantación de sistemas de calidad que hayan alcanzado la certificación ISO 9001 o equivalente.

Las bases indican que el aspirante no podrá ser funcionario público (salvo docencia o personal médico que no superen las 60 horas semanales acumuladas) ni poseer parentesco directo con autoridades del programa. Asimismo, deberá disponer de una empresa unipersonal activa e inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) antes de la firma del contrato.

Requisitos valorados (no excluyentes):

Cursos en herramientas Office a nivel básico.

a nivel básico. Experiencia previa como auditor de calidad o en la realización de auditorías de sistemas en el sector público o privado.

Formación documentada en Estadística y en Gestión de la Seguridad de la Información.

Cómo postularse al trabajo en el MEF

Los postulantes deberán enviar su curriculum vitae a la casilla de correo electrónico cp.llamados@mef.gub.uy con "Ref.: Consultor Técnico Gestión de Calidad" como asunto del mensaje enviado. El organismo aclara que la dirección de correo debe estar ingresada dentro de la lista de contactos para evitar que las comunicaciones lleguen como SPAM o no sean entregadas correctamente.

El plazo para la recepción de los documentos será hasta este miércoles 22 de julio a las 23:59 horas. Los postulantes preseleccionados podrán ser convocados para una entrevista personal donde deberán presentar y validar la documentación presentada en el currículum.