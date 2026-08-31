Últimas horas para inscribirse en la prueba Acredita EMS: quiénes pueden postularse

Este miércoles 2 de agosto de 2026 finaliza el plazo de inscripciones para realizar la prueba Acredita EMS realizada por la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ).

La evaluación permite que jóvenes y adultos puedan culminar el bachillerato mediante una evaluación a realizarse en dos jornadas: 28 de noviembre y 5 de diciembre de 2026.

ANEP. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Cómo anotarse a la prueba Acredita EMS 2026

Las inscripciones se realizan de manera online, a través del sitio oficial de ANEP . Una vez dentro de la página, y luego de tocar el en el botón de inscribirse, se debe proceder a completar el formulario solicitado.

Para aquellos usuarios que aprobaron la prueba vinculada a la Educación Media Básica, también conocida como Acredita EB, durante las ediciones 2020 hasta el 2023 inclusive, pueden obtener su certificado mediante este enlace .

Por consultas vinculadas a las pruebas o las inscripciones a Acredita EMS 2026, el organismo posee una vía telefónica para consultas a través del 08002637, opción 6; o mediante correo electrónico a acreditaems@anep.edu.uy .

Requisitos para inscribirse a la prueba Acredita EMS 2026

Los requisitos establecidos para las inscripciones a esta prueba establecen que se podrán presentar solo aquellas personas que hayan aprobado de manera formal y total la educación Media Básica, equivalente a noveno grado de la educación formal.

Esto es aceptado en cualquiera de sus modalidades, inclusive mediante la aprobación de estudios equivalentes, dando cuenta del trámite de revalidación o equivalencia referida a alguno de los planes de Educación Media Básica.

Al mismo tiempo, se establece tener 27 años o más, cumplidos al inicio del período de inscripción. Sin embargo, para las evaluaciones de este año la franja etaria original se amplió, aunque con ciertas excepciones. Los postulantes podrán tener entre 24 y 27 años, cumplidos al inicio de la inscripción, que hayan acreditado la Educación Media Básica y que no hayan estado inscriptos ni matriculados en actividades educativas formales durante el ciclo lectivo anterior.