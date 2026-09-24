Sorteo del 5 de Oro del miércoles 23 de setiembre: un apostador acertó el Revancha y ganó más de $ 15 millones

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este miércoles de setiembre de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo de esta noche contó con un pozo de Oro de $ 80.779.769 y quedó vacante. El pozo de Plata tuvo un acierto y repartió $ 1.033. 557. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha fue de $ 15.073.696 y tuvo un acierto.

¿Qué números salieron en el Pozo de Oro?

36

46

16

14

40

Bolilla extra: 8

¿Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha?

27

29

42

20

1

Mirá el sorteo del 5 de Oro acá

El pasado domingo se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 05, 19, 26, 41, 46 y la bolilla extra 11, para el de Oro; y 03, 21, 26, 34 y 43, para el Revancha.

En ese sorteo no hubo aciertos en el pozo Revancha, tampoco en el pozo de Oro, pero sí en el Pozo de Plaza, donde hubo tres aciertos.

Se pueden revisar las jugadas en La Banca.

Transmisión del 5 de Oro en vivo. Foto: Natalia Rovira/Archivo El País.

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Una boleta del 5 de Oro siendo impresa. Foto: Leonardo Mainé

Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.