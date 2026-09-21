Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

Guía para la Quiniela y Tómbola en la semana del lunes 21 de setiembre: los números más repetidos de la semana pasada

Estos son los números ganadores que más se repitieron en los sorteos de la Quiniela y Tómbola entre el pasado domingo 13 de setiembre y domingo 20 de setiembre de 2026, según La Banca.

El País
El País
21/09/2026, 09:35
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Local de apuestas en el que se juega al 5 de Oro, la Quiniela, la Tómbola, entre otros juegos de azar.
Local de apuestas en el que se juega al 5 de Oro, la Quiniela, la Tómbola, entre otros juegos de azar.
Foto: Juan Manuel Ramos

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola de la semana pasada dejaron algunos números ganadores que aparecieron con mayor frecuencia que otros. A continuación, repasamos cuáles fueron los 10 números ganadores más repetidos de la Quiniela y los 10 de la Tómbola, teniendo en cuenta los resultados de las ediciones vespertina y nocturna de toda la semana que acaba de pasar, de acuerdo con la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Soñar con arañas o que se te caen los dientes: experta revela el significado de los sueños más comunes

Los números más repetidos de la Quiniela en la semana pasada

  • 936 salió cuatro veces
  • 713 salió tres veces
  • 382 salió tres veces
  • 436 salió tres veces
  • 782 salió tres veces
  • 899 salió tres veces
  • 540 salió dos veces
  • 867 salió dos veces
  • 871 salió dos veces
  • 906 salió dos veces

Los números más repetidos de la Tómbola

  • 82 salió ocho veces
  • 36 salió siete veces
  • 47 salió siete veces
  • 08 salió cinco veces
  • 15 salió cinco veces
  • 38 salió cinco veces
  • 40 salió seis veces
  • 41 salió cinco veces
  • 61 salió cinco veces
  • 74 salió cinco veces

Qué significa cada número ganador, según los sueños

Dormir boca abajo.jpg
Foto: Freerange.

Jugar a la Quiniela y la Tómbola es una gran tradición dentro de la cultura uruguaya, y la superstición es parte de esa actividad. Es por ello que existe una serie de números que sirven como guía para saber a cuáles apostar en estos juegos de azar en base a un sueño que se haya podido tener recientemente.

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) ofrece una lista completa con todos los números y los significados de los sueños que ayudan a despejar dudas sobre a qué números jugar.

Entre los números de la Quiniela que más se repitieron durante la semana, el 713 está asociado a la yeta, según la lista de la DNLQ.

En la Tómbola, el 82 representa la radiografía y el 36, un juguete. Por su parte, el 47 se vincula con quebrar uñas, mientras que el 08 corresponde a amigo. El 15 significa pelea con amigo y el 38, doma. También se destacaron el 40, asociado a llorar; el 41, a escalera; el 61, a cuenta bancaria; y el 74, a beneficios.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

¿Cuáles son los sueños más usuales entre los uruguayos? Informe inglés revela datos de pesadillas más buscadas

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
La BancaQuiniela y Tómbola
Te puede interesar