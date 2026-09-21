Guía para la Quiniela y Tómbola en la semana del lunes 21 de setiembre: los números más repetidos de la semana pasada
Estos son los números ganadores que más se repitieron en los sorteos de la Quiniela y Tómbola entre el pasado domingo 13 de setiembre y domingo 20 de setiembre de 2026, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola de la semana pasada dejaron algunos números ganadores que aparecieron con mayor frecuencia que otros. A continuación, repasamos cuáles fueron los 10 números ganadores más repetidos de la Quiniela y los 10 de la Tómbola, teniendo en cuenta los resultados de las ediciones vespertina y nocturna de toda la semana que acaba de pasar, de acuerdo con la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Los números más repetidos de la Quiniela en la semana pasada
- 936 salió cuatro veces
- 713 salió tres veces
- 382 salió tres veces
- 436 salió tres veces
- 782 salió tres veces
- 899 salió tres veces
- 540 salió dos veces
- 867 salió dos veces
- 871 salió dos veces
- 906 salió dos veces
Los números más repetidos de la Tómbola
- 82 salió ocho veces
- 36 salió siete veces
- 47 salió siete veces
- 08 salió cinco veces
- 15 salió cinco veces
- 38 salió cinco veces
- 40 salió seis veces
- 41 salió cinco veces
- 61 salió cinco veces
- 74 salió cinco veces
Qué significa cada número ganador, según los sueños
Jugar a la Quiniela y la Tómbola es una gran tradición dentro de la cultura uruguaya, y la superstición es parte de esa actividad. Es por ello que existe una serie de números que sirven como guía para saber a cuáles apostar en estos juegos de azar en base a un sueño que se haya podido tener recientemente.
La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) ofrece una lista completa con todos los números y los significados de los sueños que ayudan a despejar dudas sobre a qué números jugar.
Entre los números de la Quiniela que más se repitieron durante la semana, el 713 está asociado a la yeta, según la lista de la DNLQ.
En la Tómbola, el 82 representa la radiografía y el 36, un juguete. Por su parte, el 47 se vincula con quebrar uñas, mientras que el 08 corresponde a amigo. El 15 significa pelea con amigo y el 38, doma. También se destacaron el 40, asociado a llorar; el 41, a escalera; el 61, a cuenta bancaria; y el 74, a beneficios.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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