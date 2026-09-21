Guía para la Quiniela y Tómbola en la semana del lunes 21 de setiembre: los números más repetidos de la semana pasada

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola de la semana pasada dejaron algunos números ganadores que aparecieron con mayor frecuencia que otros. A continuación, repasamos cuáles fueron los 10 números ganadores más repetidos de la Quiniela y los 10 de la Tómbola, teniendo en cuenta los resultados de las ediciones vespertina y nocturna de toda la semana que acaba de pasar, de acuerdo con la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Los números más repetidos de la Quiniela en la semana pasada

936 salió cuatro veces

713 salió tres veces

382 salió tres veces

436 salió tres veces

782 salió tres veces

899 salió tres veces

540 salió dos veces

867 salió dos veces

871 salió dos veces

906 salió dos veces

Los números más repetidos de la Tómbola

82 salió ocho veces

36 salió siete veces

47 salió siete veces

08 salió cinco veces

15 salió cinco veces

38 salió cinco veces

40 salió seis veces

41 salió cinco veces

61 salió cinco veces

74 salió cinco veces

Qué significa cada número ganador, según los sueños

Foto: Freerange.

Jugar a la Quiniela y la Tómbola es una gran tradición dentro de la cultura uruguaya, y la superstición es parte de esa actividad. Es por ello que existe una serie de números que sirven como guía para saber a cuáles apostar en estos juegos de azar en base a un sueño que se haya podido tener recientemente.

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) ofrece una lista completa con todos los números y los significados de los sueños que ayudan a despejar dudas sobre a qué números jugar.

Entre los números de la Quiniela que más se repitieron durante la semana, el 713 está asociado a la yeta, según la lista de la DNLQ.

En la Tómbola, el 82 representa la radiografía y el 36, un juguete. Por su parte, el 47 se vincula con quebrar uñas, mientras que el 08 corresponde a amigo. El 15 significa pelea con amigo y el 38, doma. También se destacaron el 40, asociado a llorar; el 41, a escalera; el 61, a cuenta bancaria; y el 74, a beneficios.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.