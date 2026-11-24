Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este lunes 23 de noviembre de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo de esta noche contó con un pozo de Oro de $ 17.815.893 y quedó vacante. El pozo de Plata era de $ 900.795 no tuvo aciertos. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha fue de $ 6.409.084 y tuvo un acierto.

¿Qué números salieron en el Pozo de Oro?

36

19

45

15

18

Bolilla extra: 40

¿Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha?

8

25

32

9

2

Mirá el sorteo del 5 de Oro aquí

Se pueden chequear las jugadas en La Banca.

Próximo sorteo

Pozos acumulados de aproximadamente $ 31.000.000

Pozo de Oro: $ 25.800.000 aproximadamente

Pozo Revancha: $ 5.200.000

Sorteo del 5 de Oro. Natalia Rovira/Archivo El Pais

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Boleta del 5 de Oro siendo impresa. Foto: Leonardo Mainé

Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.