Rosh Hashaná 2026: cuándo empieza el Año Nuevo judío y cómo se celebra

La comunidad judía en Uruguay y en todo el mundo se prepara para celebrar Rosh Hashaná, la festividad que marca el comienzo del Año Nuevo en el calendario hebreo. Esta fecha da inicio a un período de introspección espiritual conocido como los Yamim Noraim (Días de Asombro o Días Terribles), que culmina diez días después con la conmemoración de Yom Kipur, el Día del Perdón.

La celebración de Rosh Hashaná se extenderá durante dos jornadas consecutivas, comenzando oficialmente al atardecer del viernes 11 de setiembre de 2026.

Esta jornada se da en coincidencia con el primer día del mes hebreo de Tishrei, y finalizará al anochecer del domingo 13 de setiembre de 2026. Con este acontecimiento, la colectividad dará la bienvenida al año 5787 de la era judía.

Un shofár junto a manzanas, granadas y un recipiente con miel dispuestos sobre una superficie clara. Foto: Canva.

El comienzo oficial se dará tras la aparición de la primera estrella, a la que se conoce como “cabeza del año”. Su avistamiento marca el comienzo del mes de Tishrei, el primero del calendario hebreo moderno, tras el fin de Elul, el último.

Cómo se celebra y cuáles son las costumbres principales:

Durante la festividad, las familias y comunidades participan de ceremonias religiosas especiales en las sinagogas, donde el sonido del shofár, un instrumento ceremonial confeccionado con un cuerno, actúa como el hecho central de la ceremonia.

La mesa familiar adquiere un rol simbólico central a través de diferentes alimentos preparados para la ocasión.

Es habitual consumir manzana sumergida en miel para expresar el deseo de un año dulce y próspero, así como pan jalá trenzado en forma circular para representar el ciclo anual de la vida y el carácter continuo del tiempo.

Dos hombres con kipá observan un evento al aire libre de espaldas a la cámara. Foto: Canva.

Qué significado espiritual tiene la conmemoración:

Según la tradición hebrea, Rosh Hashaná rememora la creación del ser humano y del universo. La festividad combina un ambiente festivo con un llamado a la reflexión personal, en el cual cada persona evalúa sus acciones pasadas y proyecta propósitos de enmienda de cara al ciclo que comienza.

Este período de balance espiritual se mantiene a lo largo de diez días hasta la llegada de Yom Kipur, que comenzará tras el atardecer del domingo 20 de setiembre de 2026, y terminará durante el anochecer del lunes 21.

Esta tradicional jornada en el calendario hebreo se caracteriza por estar dedicada de manera exclusiva al ayuno, la oración y la búsqueda del perdón entre las personas y la divinidad.