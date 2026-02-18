Recolección de residuos mezclados y reciclables en Montevideo: días y horarios por complejo y municipio

Una de las acciones enmarcadas en el Plan de Limpieza y Gestión de Residuos de la Intendencia de Montevideo es la entrega de contenedores para hacer la clasificación domiciliaria de residuos en distintos complejos habitacionales de varios municipios de la comuna.

Cada zona cuenta con sus propios horarios de recolección tanto para los residuos mezclados como los reciclables.

Municipio E

En este municipio los contenedores están en los siguientes complejos habitacionales ubicados en el entorno de la calle Petrona Rosende esquina Dr. Carlos María Prando:



URBI 14

URBI 15

URBI 16

En estos complejos, el servicio de recolección de residuos mezclados tiene lugar los días martes y sábados a partir de la hora 8.30. La recolección de materiales reciclables se hace los viernes a partir de la hora 14.

Entrega de contendores intradomiciliarios. Foto: Intendencia de Montevideo.

Municipio F

En esta zona fueron entregados contenedores a complejos habitacionales cercanos al Liceo N°77 "Punta de Rieles", ubicado en las calles Campillos y Mazarino. Los complejos comprendidos en esta zona son los siguientes:



COVIROSELL

COVIFUSION

COVICUARTA

PLAN TERO

COVIARI

COVISUPRA

Complejo Julia Guarino

Complejo Gerardo Matos Rodriguez

Mujeres llevan contenedores intradomiciliarios. Foto: Intendencia de Montevideo.

En este caso, la recolección de residuos mezclados tiene lugar los martes y sábados a partir de la hora 8:30. Para los materiales reciclables es los jueves, a partir de la hora 14. También en Villa Ferré fueron entregados contenedores a edificios cercanos a la plaza Pau 15, ubicada entre Ana María Robles y Calle N°4. Los complejos incluidos en la medida son los siguientes:



COVIFEB

COVINUSA

COVIUNSOL

COVIALUMNI

Complejo habitacional del realojo Chacarita

Para estas viviendas la recolección de residuos mezclados se hará los días martes y sábados a partir de las 8:30. Para los materiales reciclables se hará los viernes a partir de la hora 14.

Municipio G

Los contenedores fueron entregados a viviendas ubicadas en la zona de las calles Cno. Castro, María Orticochea, Ramón Cáceres y Carlos María de Pena. En esta zona la recolección (tanto de mezclados como reciclables) se realiza los lunes y jueves a partir de las 13:30. Para poder realizar el vaciado, el contenedor deberá disponerse en la vía pública.

Municipio C

En esta zona, los contenedores están destinados a viviendas ubicadas en el área delimitada por las calles Arroyo Miguelete, Ruta Nacional Dr. Hugo Batalla, Bulevar General Artigas, Uruguayana, La Vía, Pablo Zufriategui.

Los horarios de recolección se hacen por zonas. En las viviendas comprendidas en la zona 1 —el área delimitada por el arroyo Miguelete, Ruta Nacional Hugo Batalla (accesos) Patacones, Francisco Gómez (acera norte) Husares (acera oeste) Labandera (acera norte) y Uruguayana—, la recolección de residuos mezclados se hace los días lunes y jueves a partir de las 7:00, mientras que los materiales reciclables se recolectan los martes a las 7:00.

Contenedor de materiales reciclables. Foto: Intendencia de Montevideo.

En la zona 2 —Ruta Nacional Hugo batalla (accesos), Capurro (acera norte), Labandera (acera sur), Husares (acera norte) Francisco Gómez y Patacones (acera sur)—, la recolección de mezclados se hace los martes y viernes a partir de la hora 7:00, mientras que los reciclables se recolectan los jueves a partir de las 7:00.

En la zona 3 —Ruta Nacional Hugo Batalla (accesos), Bulevar Artigas, Uruguayana, Capurro (acera sur)—, la recolección de mezclados se hace los miércoles y sábados a partir de las 7:00, mientras que los materiales reciclables se recolectan los sábados a partir de las 7:00.