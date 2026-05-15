¿Qué se festeja el 18 de mayo? Por qué es una fecha patria en Uruguay y qué tipo de feriado configura

Este lunes 18 de mayo se conmemoran 215 años de la Batalla de las Piedras, uno de los grandes triunfos de José Gervasio Artigas. Esta fecha fue declarada feriado nacional mediante la ley N° 14.977 y es uno de los feriados que puede correrse de fecha. Este año al ser un lunes, se celebrará el mismo 18 de mayo.

La Batalla de las Piedras de 1811 recibe ese nombre al haberse desatado cerca de la ciudad de Las Piedras, Canelones. El hecho ocurrió cuando el general José Gervasio Artigas, junto con una tropa de aproximadamente 1.000 hombres, decidió sitiar Montevideo, que hasta el momento funcionaba como la capital del Virreinato del Río de la Plata.

Los soldados españoles, que luchaban en nombre del virrey Francisco Javier de Elío, tenían armas modernas, preparados para el combate. Artigas, en cambio, contaba con el apoyo especialmente de hombres del campo con un armamento más rústico.

En medio de la batalla, varios hombres decidieron pasarse al lado revolucionario y dejaron con menos soldados al ejército Español. Finalmente Artigas ganó la batalla luego de que la infantería de España dejara su posición para perseguir a un grupo de revolucionarios que se había acercado y que partió en retirada al verse atacado.

Fue en ese momento que Manuel Artigas, primo del general, ordenó atacar por la retaguardia, lo que hizo que los españoles se vieran atacados por los dos frentes. La batalla comenzó poco antes de las 11:00 horas de la mañana. Se definió sobre las cinco de la tarde y fue uno de los mayores triunfos de Artigas."Clemencia para los vencidos, curad a los heridos, respetad a los prisioneros", es la frase que trascendió la historia.

¿Qué más se celebra el 18 de mayo?

Este día también se conmemora el 215° aniversario del Ejército Nacional, motivo por el cual el 18 de mayo también se celebra el Día del Ejército Nacional en Uruguay. Este año el acto central se realizará el mismo lunes 18 de mayo, a las 10:30 horas, en el Campo Deportivo del Ejército en Montevideo.

El Ejército Nacional presenta un cronograma completo de actividades para este día, que incluye el izado de pabellones, un homenaje a los cuatro soldados caídos, y el emblemático desfile militar en conmemoración a la Batalla de las Piedras.

Mario Stevenazzi hablando en acto conmemorativo del 212 aniversario del Ejercito Nacional y la Batalla de Las Piedras. Leonardo Maine/Archivo El Pais

La jornada es de entrada libre para todas sus actividades y también se transmitirá en vivo a través de Youtube, por el canal del Ejército del Uruguay: https://www.youtube.com/EjercitodelUruguay.

Cómo se cobra por trabajar en el feriado de 18 de mayo

Respecto al pago en este feriado laborable, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) indica que "el trabajador que gana salario por día no cobra su jornal, mientras que el mensual cobra el mismo sueldo de siempre. Si se trabaja, el jornalero cobrará por ese día, pero al mensual no se le paga más de la cantidad fija".