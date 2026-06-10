Programa Accesos del Mides 2026: cuáles son los requisitos para participar de la iniciativa

El programa laboral Accesos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), fue creado en 2021 y decretado por la ley 19.996 como una iniciativa para "promover la inserción laboral y el desarrollo socioeducativo de los participantes". Accesos tiene un alcance de 3.000 personas a nivel nacional, donde año a año se incorporan nuevas personas para aprender y capacitarse en distintas disciplinas.

Las empresas que participan voluntariamente de este proyecto (independientemente de su tamaño, sector de actividad, o ubicación territorial) implementan políticas públicas de promoción de la inserción laboral efectiva de participantes de Accesos.

El programa Accesos consta de dos fases. La primera se compone de siete meses de trabajo protegido con una prestación social equivalente a un salario mínimo nacional y capacitaciones en temáticas transversales y específicas a cargo de Inefop y UTU. Durante este período, los participantes recibirán atención en salud bucal y oftalmológica a través de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

En la segunda fase, quienes hayan culminado la práctica laboral y las capacitaciones, podrán integrar una bolsa de trabajo para ser contratados por empresas que apoyen el programa por un período de 12 meses.

Requisitos para participar del programa Accesos del Mides

El ingreso a Accesos no es abierto: los participantes provienen de los dispositivos del Mides y Oficinas Territoriales. Personas entre 18 y 64 años: los técnicos de los dispositivos del Mides asumen el seguimiento de la personas postuladas, mientras transitan la práctica laboral en la institución pública y durante los tres primeros meses en caso de insertarse en una empresa. Personas integrantes de hogares beneficiarios de TUS (Tarjeta Uruguay Social) y AFAM-PE (Asignaciones Familiares del Plan de Equidad) que hayan consultado por empleo en los últimos 12 meses previos a la postulación, derivados por Oficinas Territoriales.

Incompatibilidades para formar parte de Accesos del Mides

Quienes se encuentren en actividad o, perciban subsidio por inactividad compensada, subsidio transitorio por incapacidad parcial o jubilaciones de cualquier naturaleza, servidos por instituciones de seguridad social o equivalentes, nacionales o extranjeras.

Los titulares o integrantes, aún sin actividad, de empresas activas registradas ante el Banco de Previsión Social o, en su caso, la Dirección General Impositiva.

o, en su caso, la Dirección General Impositiva. Quienes se encuentren participando de programas de similar naturaleza en el Ministerio de Desarrollo Social o en otros organismos o instituciones públicas o privadas.

o en otros organismos o instituciones públicas o privadas. Quienes hayan participado de otra edición de Accesos.

Accesos tiene como fin proporcionar conocimientos y habilidades específicas a sus integrantes para aplicar en el mundo laboral y que, de este modo, puedan ejercer sus derechos laborales y de seguridad social. Es así que se espera que los participantes adquieran hábitos de las prácticas laborales para permanecer en el mercado de trabajo y sostener su ejercicio.