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El País Ovación Mundial

Así vivieron los hinchas de la Celeste en Miami el empate en el primer partido de Uruguay en el Mundial 2026

Los fanáticos uruguayos acompañaron a la selección en el debut frente a Arabia Saudita y a la salida del estadio, la sensación era de frustración pero optimismo por lo que viene.

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Mateo Vázquez
16/06/2026, 00:35
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Uruguay empató con Arabia Saudita en el primer partido de la Copa del Mundo 2026. Desde temprano, los hinchas llegaron al Hard Rock Stadium de Miami para alentar a la Celeste. Afuera del estadio se fueron congregando los uruguayos con banderas, gorros y remeras celestes. El aliento y los cantos se sintieron desde varias cuadras.

Hinchas de Uruguay en la previa del partido frente a Arabia Saudita por el Mundial 2026
Hinchas de Uruguay en la previa del partido frente a Arabia Saudita por el Mundial 2026
LARS BARON/AFP fotos

Luego del partido, las sensaciones eran varias. Algunos más frustrados por un partido que se pudo ganar, otros optimistas por el buen juego y un mejor resultado en los próximos encuentros.

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