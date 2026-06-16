Así vivieron los hinchas de la Celeste en Miami el empate en el primer partido de Uruguay en el Mundial 2026

Uruguay empató con Arabia Saudita en el primer partido de la Copa del Mundo 2026. Desde temprano, los hinchas llegaron al Hard Rock Stadium de Miami para alentar a la Celeste. Afuera del estadio se fueron congregando los uruguayos con banderas, gorros y remeras celestes. El aliento y los cantos se sintieron desde varias cuadras.

Hinchas de Uruguay en la previa del partido frente a Arabia Saudita por el Mundial 2026 LARS BARON/AFP fotos

Luego del partido, las sensaciones eran varias. Algunos más frustrados por un partido que se pudo ganar, otros optimistas por el buen juego y un mejor resultado en los próximos encuentros.