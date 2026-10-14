¿Por qué hoy no hay 5 de Oro?: el motivo del cambio de fecha y cuándo se sortea

El 5 de Oro modificó su fecha y fijó su próximo sorteo para este jueves 15 de octubre de 2026. En esta edición, cuenta con un pozo de Oro de $ 16.500.000, mientras que el 5 de Oro Revancha tendrá $ 5.000.000. En total, ambos pozos repartirán $ 21.500.000 aproximadamente, según informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

Como es habitual, el sorteo se transmitirá a través del Facebook de El País , Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca, a partir de las 22:00 horas.

Bolillas del 5 de Oro. Foto: La Banca.

Por qué no hay 5 de Oro el miércoles 14 de octubre

El 5 de Oro suele modificar su fecha cada vez que hay un feriado en Uruguay. En ese contexto, debido al feriado laborable correspondiente al lunes 12 de octubre, el sorteo se modificó para el jueves 15 de octubre a partir de las 22:00 horas.

¿Cómo jugar al 5 de Oro y hasta qué hora se puede participar?

Los apostadores deben seleccionar cinco números dentro del rango del 1 al 48 para conformar su jugada básica. El costo de la boleta simple es de $ 50 para participar del 5 de Oro, pudiendo agregar la opción del juego Revancha por $ 20 adicionales con los mismos números elegidos.

Las apuestas para el sorteo se pueden realizar por estas vías oficiales:

Agencias y subagencias físicas : en los locales de la red Hoy Juega de las agencias de Quinielas de todo el país se puede apostar presencialmente hasta las 20:00 horas.



: en los locales de la red Hoy Juega de las agencias de Quinielas de todo el país se puede apostar presencialmente hasta las 20:00 horas. Plataformas digitales : a través del sitio web oficial de La Banca o mediante la aplicación La Banca Mobile, las jugadas se reciben hasta las 21:00 horas del día del sorteo.



: a través del sitio web oficial de o mediante la aplicación La Banca Mobile, las jugadas se reciben hasta las 21:00 horas del día del sorteo. Vía telefónica: llamando al número 0905 0012 se participa de forma automática en ambas modalidades (5 de Oro y Revancha) por un costo total de $ 77, valor que incluye la jugada completa más el costo del servicio telefónico con IVA.