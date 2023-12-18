¿Por qué es tan difícil encontrar un taxi o un Uber en estos días? La respuesta de ambas partes

Redacción El País

¿Llamó para pedir un taxi y le dijeron que por alta demanda sería imposible ir a buscarlo? ¿Salió a la calle a buscar uno y no encontró? ¿Le pasó lo mismo cuando intentó pedir un auto por alguna de las aplicaciones existentes? Pues no es el único, pocos afortunados han zafado de esa situación en los últimos 10 o 15 días.

Las fiestas de diciembre suelen sacar a la gente a las calles para comprar regalos, para verse por última vez en el año con sus amigos o compañeros de trabajo o simplemente para disfrutar de noches veraniegas. Como contrapartida, encontrar un taxi con el cartel en rojo de "libre" o un auto en una aplicación es muy difícil. Ahora bien, ¿qué explicación dan los principales involucrados?

El País consultó al presidente de la Gremial Única del Taxi -que nuclea a los propietarios de los vehículos-, Óscar Dourado, y afirmó que de un tiempo a esta parte la ciudadanía volvió a volcarse a los taxis tras una época en la que prefirió el comúnmente llamado transporte por aplicaciones. "Nos hemos renovado y actualizado para las exigencias que hoy tiene el usuario del taxímetro", aseguró.

Entonces, en "estos 15 días que corren a partir del 15 de diciembre en adelante, los de más trabajo en el año", es "muy importante la demanda". Para sumar algo más, "en algunos momentos colabora un exceso de demanda producto de la lluvia", que se ha hecho presente en reiteradas ocasiones en los últimos días.

Es que cuando llueve no solo aumenta la cantidad de usuarios que prefieren tomar un taxi antes que ir a una parada de ómnibus o caminar, también algunos taximetristas "optan por guarecerse para no peligrar la tarea ni el auto", lo que disminuye la oferta.

Consultado acerca de la posibilidad de aumentar la flota para evitar que el sistema sufra por alta demanda en estas fechas festivas, Dourado aseguró que "sería poco lógico tener más autos para solamente 15 días de trabajo". "La realidad es que la ciudad de Montevideo normalmente está bien satisfecha por el servicio de Radio Taxi", dijo y agregó que en fechas no festivas "después de la hora 20:00 casi no quedan ciudadanos en la calle y después de las 22:00, cuando cierran los shopping, no se ve gente circular".

Por su parte, Juan Labaqui, director de Comunicaciones de Uber, manifestó a El País que esa empresa de transporte por aplicaciones hace años que viene pidiendo a la Intendencia de Montevideo (IMM) que le permita aumentar la flota de trabajadores disponibles, pero que no ha corrido con suerte.

“Desde 2018 que la IMM no permite la incorporación de permisarios en Montevideo, con el agravante de que muchos de los permisarios que manejaban en 2018 ya no lo hacen, y que cuando un permisario deja de manejar, esto no se traduce en la posibilidad de que un nuevo interesado acceda a un permiso. El sistema actual funciona en base a pura discrecionalidad política, sin tener en cuenta a los usuarios, los permisarios, las personas interesadas en manejar o las empresas", apuntó.

"En Montevideo han aumentado los tiempos de espera, las veces que se activa la tarifa dinámica y las ocasiones en que el usuario ve que no hay autos disponibles. Para los conductores, esto se ha traducido en mayor tiempo y distancia hasta recoger a la persona, perdiendo eficiencia en el tiempo conectados a la app. Si el aumento de demanda es sostenido, como puede ser en las últimas semanas del año, el impacto puede parecer mayor también", agregó.

En este sentido, Labaqui apuntó que "el mayor obstáculo sigue siendo el uso discrecional del registro de permisarios por parte de las autoridades de Transporte", la oficina encargada del tema dentro de la IMM.