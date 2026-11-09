OSE realiza un segundo corte de agua en Montevideo durante este lunes 9 de noviembre de 2026

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realiza trabajos en Montevideo durante este lunes 9 de noviembre de 2026, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que realiza trabajos de reparación de una válvula en cámara reguladora, ubicada en Camino Melilla y avenida Lezica, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se llevan a cabo sobre una línea de distribución que afecta la avenida Lezica. De acuerdo con el comunicado, la zona que se ve afectada por estas obras es el barrio montevideano de Lezica.

El corte de agua se extenderá hasta las 13:00 del mismo lunes 9 de noviembre.

Mujer lavando sus manos con agua corriendo de canilla. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País.

OSE agrega que su personal trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles. Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.