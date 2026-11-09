OSE realiza corte de agua en Montevideo durante este lunes 9 de noviembre de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realiza trabajos en Montevideo durante este lunes 9 de noviembre de 2026, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que realiza trabajos programados de mejoras y empalme en la red de distribución, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se llevan a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Asamblea, Candelaria, Rivera y Atlántico. De acuerdo con el comunicado, la zona que se ve afectada por estas obras es el barrio montevideano de Malvín.

El corte de agua se extenderá hasta las 12:30 del mismo lunes 9 de noviembre.

Agua corriendo de duchero. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

OSE agrega que su personal trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.