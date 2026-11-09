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OSE realiza corte de agua en Montevideo durante este lunes 9 de noviembre de 2026: el barrio afectado

El corte se hace debido a trabajos programados de mejoras en la red de distribución, con obras que han comenzado a las 08:00 del lunes 9 de noviembre de 2026.

El País
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09/11/2026, 09:31
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Agua de la canilla corriendo.
Agua de la canilla corriendo.
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realiza trabajos en Montevideo durante este lunes 9 de noviembre de 2026, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que realiza trabajos programados de mejoras y empalme en la red de distribución, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable.

El pronóstico del tiempo para hoy lunes 9 de noviembre, según Inumet: se viene un leve aumento de temperatura

Los trabajos se llevan a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Asamblea, Candelaria, Rivera y Atlántico. De acuerdo con el comunicado, la zona que se ve afectada por estas obras es el barrio montevideano de Malvín.

El corte de agua se extenderá hasta las 12:30 del mismo lunes 9 de noviembre.

Agua corriendo de duchero.
Agua corriendo de duchero.
Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

OSE agrega que su personal trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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