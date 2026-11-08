El pronóstico para el lunes 9 de noviembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo, el pronóstico indica una mañana clara a algo nubosa. Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo claro a algo nuboso. Las temperaturas estarán entre 7°C y 22°C.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el lunes 9 de noviembre de 2026 el clima en Uruguay tendrá una jornada estable, con una mínima nacional de 4°C y una máxima de 25°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana con cielo claro a algo nuboso y vientos del este al noreste de 10 a 30 km/h; hacia la tarde y la noche continuará el tiempo claro a algo nuboso, con viento del noreste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con temperaturas de entre 8°C y 25°C.
Para el noreste, la mañana estará clara a algo nubosa, con períodos nubosos, presencia de neblinas y bancos de niebla, además de vientos del este al noreste de 10 a 20 km/h; en la tarde y la noche persistirá el cielo claro a algo nuboso, con períodos nubosos, viento del noreste y este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con temperaturas de entre 6°C y 23°C.
En el suroeste, la jornada comenzará con cielo claro a algo nuboso y vientos del noreste y norte de 10 a 20 km/h; durante la tarde y la noche se mantendrán las mismas condiciones de cielo, con viento del noreste de 10 a 40 km/h, con temperaturas de entre 7°C y 25°C.
En el centro-sur, la mañana se presentará clara a algo nubosa, con neblinas y vientos del noreste y norte de 10 a 20 km/h; para la tarde y la noche se prevé cielo claro a algo nuboso, con períodos nubosos y viento del noreste de 10 a 40 km/h, con temperaturas de entre 5°C y 23°C.
En el este, el día comenzará con cielo claro a algo nuboso, períodos nubosos, nieblas y neblinas, acompañado por vientos del noreste y norte de 10 a 20 km/h y lapsos de variables de 0 a 10 km/h; hacia la tarde y la noche continuará el cielo claro a algo nuboso, con períodos nubosos, viento del noreste y este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras, con temperaturas de entre 4°C y 23°C.
Punta del Este y área metropolitana
En Punta del Este, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso, neblinas y viento del sector norte de 10 a 20 km/h, que pasará a variable de 0 a 10 km/h; en la tarde y la noche seguirá el tiempo claro a algo nuboso, con viento variable de 0 a 10 km/h que rotará al este y noreste de 20 a 40 km/h, con temperaturas de entre 9°C y 19°C.
En Montevideo y el área metropolitana, el pronóstico indica una mañana clara a algo nubosa, con viento del sector norte de 10 a 20 km/h que cambiará a variable de 0 a 10 km/h; durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo claro a algo nuboso, con viento variable de 0 a 10 km/h que pasará al este y noreste de 20 a 40 km/h, con temperaturas de entre 7°C y 22°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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