El pronóstico para el lunes 9 de noviembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el lunes 9 de noviembre de 2026 el clima en Uruguay tendrá una jornada estable, con una mínima nacional de 4°C y una máxima de 25°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana con cielo claro a algo nuboso y vientos del este al noreste de 10 a 30 km/h; hacia la tarde y la noche continuará el tiempo claro a algo nuboso, con viento del noreste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con temperaturas de entre 8°C y 25°C.

Para el noreste, la mañana estará clara a algo nubosa, con períodos nubosos, presencia de neblinas y bancos de niebla, además de vientos del este al noreste de 10 a 20 km/h; en la tarde y la noche persistirá el cielo claro a algo nuboso, con períodos nubosos, viento del noreste y este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con temperaturas de entre 6°C y 23°C.

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo claro a algo nuboso y vientos del noreste y norte de 10 a 20 km/h; durante la tarde y la noche se mantendrán las mismas condiciones de cielo, con viento del noreste de 10 a 40 km/h, con temperaturas de entre 7°C y 25°C.

Cielo, nubes, cielo claro. Foto: Estefanía Leal/El País.

En el centro-sur, la mañana se presentará clara a algo nubosa, con neblinas y vientos del noreste y norte de 10 a 20 km/h; para la tarde y la noche se prevé cielo claro a algo nuboso, con períodos nubosos y viento del noreste de 10 a 40 km/h, con temperaturas de entre 5°C y 23°C.

En el este, el día comenzará con cielo claro a algo nuboso, períodos nubosos, nieblas y neblinas, acompañado por vientos del noreste y norte de 10 a 20 km/h y lapsos de variables de 0 a 10 km/h; hacia la tarde y la noche continuará el cielo claro a algo nuboso, con períodos nubosos, viento del noreste y este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras, con temperaturas de entre 4°C y 23°C.

Punta del Este y área metropolitana

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso, neblinas y viento del sector norte de 10 a 20 km/h, que pasará a variable de 0 a 10 km/h; en la tarde y la noche seguirá el tiempo claro a algo nuboso, con viento variable de 0 a 10 km/h que rotará al este y noreste de 20 a 40 km/h, con temperaturas de entre 9°C y 19°C.

En Montevideo y el área metropolitana, el pronóstico indica una mañana clara a algo nubosa, con viento del sector norte de 10 a 20 km/h que cambiará a variable de 0 a 10 km/h; durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo claro a algo nuboso, con viento variable de 0 a 10 km/h que pasará al este y noreste de 20 a 40 km/h, con temperaturas de entre 7°C y 22°C.

Nubes, cielo nuboso. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.