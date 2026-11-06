El pronóstico para el sábado 7 de noviembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
Este es el pronóstico del tiempo para el día de sábado 7 de noviembre de 2026, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología, incluyendo la temperatura máxima y mínima de la jornada.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para mañana, sábado 7 de noviembre de 2026, el tiempo en Uruguay estará marcado por inestabilidad y posterior mejora, con un rango térmico nacional que irá de 6°C a 22°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana nubosa a cubierta, con neblinas, precipitaciones y tormentas aisladas; el viento soplará del sureste y sur a 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Hacia la tarde/noche habrá disminución de nubosidad y una mejora gradual, aunque todavía con precipitaciones aisladas, viento del sureste a 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h, con una mínima de 10°C y una máxima de 22°C.
Para el noreste, Inumet prevé una mañana nubosa y cubierta, con neblinas, precipitaciones y tormentas aisladas, acompañadas por viento del sureste a 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche tenderá a mejorar con disminución de nubosidad, persistencia de neblinas y precipitaciones, mientras el viento será del sureste a 20-40 km/h, con una mínima de 8°C y una máxima de 20°C.
En el suroeste, la mañana estará cubierta a nubosa, con neblinas y precipitaciones aisladas; los vientos serán del sureste y sur a 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Para la tarde/noche se prevé una disminución de la nubosidad y mejora, aunque con neblinas y precipitaciones aisladas, junto con viento del sureste a 20-40 km/h, con una mínima de 10°C y una máxima de 21°C.
En el centro-sur, la jornada comenzará con cielo cubierto a nuboso y precipitaciones aisladas, con viento del sureste y sur a 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Durante la tarde/noche habrá disminución de nubosidad y mejora, con neblinas y precipitaciones aisladas, mientras el viento rotará del sur al sureste a 20-40 km/h, con una mínima de 7°C y una máxima de 18°C.
En el este, el pronóstico marca una mañana nubosa y cubierta, con neblinas y precipitaciones aisladas; el viento será del sector sur a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche continuará la mejora con disminución de nubosidad, neblinas y precipitaciones aisladas, además de viento del sector sur a 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con una mínima de 6°C y una máxima de 19°C.
Cómo estará el día en Montevideo y Punta del Este
Para Punta del Este, la mañana se presentará cubierta a nubosa, con probables precipitaciones aisladas y viento del sector sur a 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Hacia la tarde/noche habrá disminución de nubosidad y mejora, aunque seguirán las precipitaciones aisladas, con viento del sur al sureste a 20-40 km/h, con una mínima de 12°C y una máxima de 16°C.
En Montevideo y el área metropolitana, el día comenzará cubierto a nuboso, con precipitaciones aisladas y viento del sureste y sur a 20-40 km/h, además de rachas de hasta 50 km/h. Para la tarde/noche se prevé disminución de nubosidad y mejora, con neblinas y precipitaciones aisladas, mientras el viento irá del sur al sureste a 20-40 km/h, con una mínima de 10°C y una máxima de 16°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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