El pronóstico para el domingo 8 de noviembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el domingo 8 de noviembre el clima en Uruguay tendrá una jornada fresca a templada, con una mínima nacional de 5°C y una máxima que alcanzará los 22°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana con cielo claro a algo nuboso, probables heladas agrometeorológicas, neblinas y bancos de niebla, con viento del sureste de 10 a 30 km/h; hacia la tarde y la noche continuará claro a algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad y viento del sureste y este de 10 a 20 km/h. Las temperaturas irán de 5°C a 22°C.

Para el noreste, la mañana se presentará clara a algo nubosa, con períodos de nubosidad, probables heladas agrometeorológicas, neblinas y bancos de niebla, acompañada por viento del sureste de 10 a 30 km/h; en la tarde y la noche persistirá el cielo claro a algo nuboso con intervalos nubosos y neblinas, mientras el viento soplará del sureste y este de 10 a 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 5°C a 21°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso, con períodos de nubosidad, neblinas y bancos de niebla, y viento del sureste de 10 a 30 km/h que rotará a variables de 0 a 10 km/h; durante la tarde y la noche seguirá claro a algo nuboso, con momentos nubosos y neblinas, con viento variable de 0 a 10 km/h que pasará al este y noreste de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 5°C a 21°C.

En el centro-sur, el domingo comenzará con cielo claro a algo nuboso, períodos nubosos, probables heladas agrometeorológicas, neblinas y bancos de niebla, con viento del sureste de 10 a 30 km/h que tenderá a variable de 0 a 10 km/h; para la tarde y la noche se prevé cielo claro a algo nuboso con algunos intervalos de nubosidad y viento variable de 0 a 10 km/h, luego del este y noreste de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 5°C a 20°C.

Cielo semi cubierto con nubes oscuras y luz solar filtrada.

Foto: Ignacio Sánchez.



Este y área metropolitana

En el este, la mañana será clara a algo nubosa, con períodos nubosos, neblinas y bancos de niebla, además de probables chaparrones costeros, con viento del sector sur de 10 a 30 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h; hacia la tarde y la noche continuará claro a algo nuboso con intervalos nubosos, neblinas y bancos de niebla, con viento del suroeste al noreste de 10 a 30 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 5°C a 20°C.

En Punta del Este, la mañana se presentará clara a algo nubosa, con períodos de nubosidad y viento del sureste de 10 a 30 km/h que rotará al suroeste con 10 km/h; durante la tarde y la noche predominará el cielo claro a algo nuboso, con viento del suroeste al este y noreste de 10 a 20 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 16°C.

En Montevideo y el área metropolitana, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso, con períodos nubosos y neblinas, acompañada por viento del sureste de 10 a 30 km/h que pasará a variable de 0 a 10 km/h; para la tarde y la noche el cielo se mantendrá claro a algo nuboso, con viento variable de 0 a 10 km/h que rotará al este y noreste de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 7°C a 19°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.