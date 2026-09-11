OSE realiza un corte de agua en Montevideo este viernes 11 de setiembre de 2026 por rotura de tuberías

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizar trabajos en Montevideo durante este viernes 11 de setiembre de 2026, por lo que se encuentra afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La afectación se debe a trabajos de reparación de tuberías del Sistema Metropolitano.

Los trabajos se realizan sobre una línea de distribución que afectará a las calles Avenida Sayago y Schiller, y a la zona comprendida entre Bvar. José Batlle y Ordóñez, Cnel. Raíz y la vía.

De acuerdo con el comunicado, la zona afectada por estas obras son los barrios Sayago y Peñarol. El corte de agua se extenderá hasta las 14:30 de este viernes 11 de setiembre.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Agua corriendo de una canilla. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.