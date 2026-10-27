OSE realiza un corte de agua en Canelones durante este martes 27 de octubre por rotura troncal

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realiza trabajos en Toledo, en el departamento de Canelones, durante este martes 27 de octubre de 2026, por lo que se está viendo afectado el normal suministro de agua potable en una zona en particular.

La empresa estatal explicó que se realizan trabajos de reparación por una rotura de tubería en la red de distribución ubicada en Camino del Andaluz, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se llevan a cabo sobre una línea de distribución que afecta la zona del mismo Camino del Andaluz. De acuerdo con el comunicado, la zona afectada comprende los barrios Prados de Toledo, Pretti, Del Carmen y Traverso, en la localidad de Toledo, departamento de Canelones. El corte de agua se extenderá hasta las 11:00 del mismo martes 27 de octubre.

Agua corriendo de una canilla. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

OSE agrega que su personal trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.