El pronóstico para el martes 27 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el martes 27 de octubre de 2026 Uruguay tendrá una jornada marcada por abundante nubosidad, humedad y episodios aislados de inestabilidad, con un rango térmico nacional que irá de 6°C a 23°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso y presencia de neblinas, acompañada por vientos del este y noreste de 10 a 30 km/h. Hacia la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad, con baja probabilidad de precipitaciones escasas y vientos del sector este de 10 a 20 km/h, con una mínima de 8°C y una máxima de 23°C.

Para el noreste, se prevé una mañana nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas; los vientos soplarán del este y noreste de 10 a 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h. En la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con neblinas y probables precipitaciones escasas, mientras que el viento será del sector este de 10 a 20 km/h, con una mínima de 7°C y una máxima de 21°C.

En el suroeste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas y bancos de niebla, además de baja probabilidad de precipitaciones; los vientos serán del sector este de 10 a 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h. Durante la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con viento del sector este de 10 a 30 km/h que podrá rotar a variables de 0 a 10 km/h, con una mínima de 8°C y una máxima de 21°C.

En el centro-sur, el inicio del día tendrá cielo nuboso y cubierto, neblinas, bancos de niebla y probables precipitaciones escasas, con vientos del noreste y norte de 10 a 30 km/h y períodos variables de 0 a 10 km/h. Para la tarde y la noche seguirá la nubosidad, con neblinas, bancos de niebla y baja probabilidad de precipitaciones escasas, junto a vientos del sector este de 10 a 30 km/h que podrán quedar variables de 0 a 10 km/h, con una mínima de 7°C y una máxima de 20°C.

Nubes en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana estará nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas; los vientos soplarán del sector este de 10 a 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h. Hacia la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto, con neblinas, bancos de niebla y probables precipitaciones escasas, mientras que el viento irá del sector este de 10 a 30 km/h a variables de 0 a 10 km/h, con una mínima de 6°C y una máxima de 20°C.

En Punta del Este, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas y baja probabilidad de precipitaciones escasas, acompañada por vientos del noreste al sureste de 10 a 30 km/h y períodos variables de 0 a 10 km/h. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con vientos del sureste al noreste de 10 a 20 km/h, con una mínima de 10°C y una máxima de 14°C.

En Montevideo y el área metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, además de vientos del noreste al sureste de 10 a 30 km/h y períodos variables de 0 a 10 km/h. Para la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad, con vientos del sector este de 10 a 30 km/h que podrán quedar variables de 0 a 10 km/h, con una mínima de 7°C y una máxima de 18°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.