OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este martes 27 de octubre de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este martes 27 de octubre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados de mejoras en la red de distribución, con ejecución de empalmes de tuberías, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Leandro Gómez entre Rafael y Urbino; Rafael entre Leandro Gómez y Milán; Ángelo Donni entre Rafael y Bvar. Aparicio Saravia; Bvar. Aparicio Saravia entre La Farnessina y Rafael; y Milán entre Rafael y Copérnico.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras corresponde a un barrio montevideano de Piedras Blancas.

El corte de agua comenzará a las 09:00 horas y se extenderá hasta las 14:00 del mismo martes 27 de octubre.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

Agua de la canilla. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.